Tierahoja luvassa

Varsin pitkään Kangasniemen tiet ovat olleet huonossa kunnossa. Säännönmukaisesti tierahat ovat menneet muualle, vaikka valituksia ja aneluita Kangasniemeltä on lähtenyt kaikille mahdollisille tahoille. Viime kesänä tilanne muuttui, kun valtatie 13 sai uuden päällysteen. Nyt tie on hyvässä kunnossa Kangasniemeltä sekä Mikkeliin että Jyväskylään.

Ja jos nyt julkistetut suunnitelmat toteutuvat, tulee tie Joutsaan parempaan kuntoon piakkoin. Pohjois-Savon Ely-keskuksen suunnitelmissa on päällystää ensi kesän aikana tien kuoppaisin osuus Impasentien risteyksestä Kortesalmen sillalle. Päällystettävää osuutta kertyy noin 14 kilometriä.

Tieverkon päällystämiseen Pohjois-Savon Ely-keskuksella on tänä vuonna käytettävissä noin 17 miljoonaa euroa. Summa on viimevuotisesta kutistunut kuudella miljoonalla. Onkin erinomaista, että Kangasniemi on saamassa osuutensa noista vähenevistä euroista.

Todennäköisesti Äänekosken tehtaan käynnistyminen ja myös muun metsäteollisuuden aktivoituminen ovat osaltaan tuoneet tierahoja Kangasniemelle. Myös Keski-Suomen puolella tehtaiden puunkuljetuksille tärkeää tieverkkoa on kunnostettu.

Kangasniemi on metsien pitäjä, josta puuvirrat kulkevat moniin suuntiin. On välttämätöntä, että tiestö on sellaisessa kunnossa, että raskaat puukuormat pääsevät kulkemaan sujuvasti. Kansantalouden kannalta on kestämätöntä, jos teiden heikko kunto alkaa haitata vientiteollisuuden toimintaa.

Joutsan maantie ei kuitenkaan ole tärkeä vain puukuljetuksille. Lahden ja Joutsan kautta kulkee monien helsinkiläisten mökkitie Kangasniemelle. Samoin Pohjois-Savoon matkaaville Joutsa-Kangasniemi-Pieksämäki -reitti on parhaimmillaan oivallinen oikotie.

Ministereihinkin kangasniemeläiset ovat tieasioissa vedonneet. Viimeksi vetoomuksen sai ministeri Antti Häkkänen vieraillessaan Kangasniemellä. Häkkäsen autonkuljettaja lupasi kyyditä ministerin Helsinkiin Joutsan kautta ja ajaa kuoppia väistelemättä. Jos tuollaisella kyydityksellä on vaikutuksensa, kannattaa kaikki ministerit ja arvovieraat ajeluttaa jatkossa kuoppaisia sivuteitä pitkin.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemen-kunnallislehti.fi