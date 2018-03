Maria Kuutin uusi Anna ja Elvis -kirja julkaistaan tänään

Maria Kuutin lastenkirjasarjan kuudes osa on nyt valmis. Painotuore Anna ja Elvis vaippasirkuksessa -kirja julkistetaan kunnantalolla tänään keskiviikkona pidettävässä rennossa kansanjuhlassa.

– Julkkareista minulle on jäänyt parhaiten mieleen juhlaväestä huokuva lämpö ja tuki: koen, että Anna ja Elvis -sarja on koko Kangasniemen juttu. Olen äärettömän kiitollinen niille monille, jotka ovat tänäkin vuonna mukana järjestämässä juhlaa, osallistumassa siihen ja viemässä uusinta kirjaa maailmalle, Kuutti iloitsee.

Koko perheen kodikkaan illan juontaa tälläkin kertaa Minna Talvikunnas. Noin tunnin kestävään ohjelmaan mahtuu Marian kuulumisten lisäksi Kunnallislehden päätoimittaja Kalevi Tiitisen puheenvuoro sekä konstaapeli Veikko Laitisen lukunäyte uudesta kirjasta. Musiikkia esittävät paikallinen NSV-bändi sekä mikkeliläinen Villasukka-yhtye. Elvi Tiihonen ja Lyydia Vornanen ovat harjoitelleet julkkareita varten pienen tanssiesityksen.

Mukavaa jännitystäkin iltaan mahtuu, kun Antti-Jussi Kuutti paljastaa alaluokkalaisten Anna ja Elvis -runokilpailun voittajat. Lopuksi arvotaan uusin Anna ja Elvis -kirja.

Ohjelman jälkeen iltaa jatketaan kunnantalon aulassa pienen tarjoilun ja seurustelun merkeissä. Julkistamisjuhlan järjestäjinä ovat Maria lähipiireineen, kirjasto ja Karisto.

Anna ja Elvis vaippasirkuksessa -kirjan julkistamisjuhla tänään keskiviikkona 14.3. klo 18 Kunnantalolla.