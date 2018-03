Joutsanmaantietä suunnitellaan päällystettäväksi ensi kesänä

Kangasniemenkin teitä hallinnoiva Pohjois-Savon Ely-keskus suunnittelee erittäin huonokuntoisen Joutsanmaantien päällystämistä ensi kesänä. Suunnitelmissa on uusia päällystettä 14 kilometrin matkalta Impasentien risteyksestä Kortesalmen sillalle ja pieni pätkä Kortesalmen sillan toiselta puolelta.

– Urakat ovat meillä nyt kilpailussa. Suunnitelmiin vaikuttaa se, minkä hintaisia tarjouksia saadaan, ja se miten raaka-aineiden eli bitumin ja nestekaasun hinta kehittyy kesään mennessä, kertoo Pohjois-Savon Ely-keskuksen ylläpitovastaava Kimmo Tiikkainen.

Mikäli kilpailutus menee suunnitelmien mukaan, Ely-keskuksen suunnitelmissa on päällystyksen lisäksi tehdä pieniä tienparannustoimenpiteitä Joutsanmaantiellä.

-Suunnitelmissa on tehdä maakivien poistoa ja tien kuivatuksen parantamista. Epätasaisuudet korjataan päällystämällä, Tiikkainen kertoo.

Hänen mukaansa tien epätasaisuudet johtuvat pääosin vanhasta ja vaurioituneesta päällysteestä, ei tien rakenteesta. Tiikkaisen mukaan suunnitelmissa ei ole päällystää Joutsanmaantieltä koko matkalta, vaan päällystettäväksi on valikoitunut sen huonokuntoisin osa.

Tien päällystäminen varmistuu myöhemmin keväällä, kun urakkakilpailutus on ratkennut.

Joutsanmaantie on merkittävä paitsi paikallisesti, tietä käyttää myös moni Etelä-Suomesta mökille Kangasniemelle kulkeva. Tien päällystämistä on kaivattu jo vuosia.

Pohjois-Savon ELY-keskus on suunnitellut käyttävänsä vuonna 2018 päällystetyn tieverkon päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon Itä-Suomessa noin 17 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva rahoitus on noin 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän hetkisen päällystysohjelman mukaan maanteitä päällystetään Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa yhteensä noin 340 kilometrin matkalla.