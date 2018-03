Ruamjai-kuoro laulaa tänään messussa

Jyväskylässä vaikuttava Ruamjai-kuoro pitää harjoitusleiriään Kangasniemellä ja tulee samalla laulamaan messuun tänään sunnuntaina.

Ruamjai on tällä hetkellä yksi Keski-Suomen ykköskuoroista ja on huimassa nosteessa. Kuorossa laulaa noin neljäkymmentä nuorta laulajaa ja sitä johtaa Kirsi Kaunismäki-Suhonen, joka on myös huilisti.

Pari vuotta sitten Ruamjai piti konsertin Kangasniemen kirkossa ja ihastutti kuulijansa elävällä esiintymisellään ja tulkinnallisella taituruudellaan. Tervetuloa messuun ja kuuntelemaan Ruamjai-kuoroa.

Ruamjai-kuoro messussa tänään sunnuntaina 11.3. klo 10 Kangasniemen kirkossa.