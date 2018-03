Käsityökahvilassa tänään naistenpäivän jatkot

Käsityökahvila järjestää tänään lauantaina naistenpäivän kahvikekkerit Ikäihmisten päivätoiminnan tiloissa Artturin apteekilla.

Tarjolla on hyvää kahvia, hyviä leivonnaisia, korukirppis, arpajaiset ja pienimuotoinen kahvikuppikokoelma. Kannattaa tulla herkkukahveille Artturin apteekkiin.

Käsityökahvila on vapaata talkoilla toteutettavaa toimintaa, ilman mitään sitoumuksia tai jäsenmaksuja, jonka tarkoituksena on olla mukavasti ja rennosti yhdessä käsitöiden sekä askartelun parissa monella eri tavalla. Toimintaa on ollut reilut 7 vuotta.

Käsityökahvilassa toiset neulovat, toiset virkkaavat tai kirjovat, toiset opettelevat uusia malleja paremmin taitavan ohjauksessa, toiset tuovat katsottavaksi omia tai sukulaisten aarteita, jotka liittyvät käden taitoihin. Käsityökahvilan porukka harrastaa kierrätystä ja kirpputoreilla asiointia, jolloin voimme löytää uusia ideoita toisten luopumista tavaroista. Joskus järjestetään myyjäisiä ja arpajaisia. Paikalla voi olla vain tutustumassa käsitöihin, seurustelemassa ja kahvilla.

Porukka kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen lauantai kevät- ja syyskaudella. Kesällä teemme yhteisen retken johonkin Etelä-Savon kohteeseen, missä näemme uusia ideoita ja toisten tekemiä käsi- tai askartelutöitä. Tervetuloa mukaan iloiseen seuraamme, joukkoon mahtuu mainiosti.

