Majakka-illassa saa levähtää

”Majakka-illassa saa olla kirkon hämäryydessä iloineen ja suruineen ilman ehtoja. Saa istua hiljaa tai ottaa osaa seurusteluun. Ja Majakka-bändi ja sen solisti ovat aivan loistavat!” Näin kuvailtiin vaikutelmia helmikuun Majakka-illasta.

Tänään keskiviikkona 7.3. klo 18 alkaen kirkossa soivat taas lempeät laulut, joita Niina Maria Tiihosen luotsaama akustinen bändi esittää. Rauhallista tunnelmaa korostaa lyhtyjen ja kynttilöiden valaisema hämäryys.

Laulujen välissä kuullaan Raamatun tekstejä. Tällä kertaa itse valitsemansa tekstin ovat lupautuneet lukemaan reippaat nuoret Iita Kinnunen ja Roni Antikainen sekä seurakunnan luottamushenkilö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raija Vehmala ja pitkäaikainen nuorisotyönohjaajamme Hannu Hakala. He myös kertovat siitä, mitä kyseinen raamatunkohta heille merkitsee.

Illan aikana on mahdollisuus jakaa omat huolet ja ilonaiheet rukousavustajien kanssa. Mukana on myös Majakka-pappi Tuula Suuronen.

Noin tunnin pituinen ohjelma sopii kaikenikäisille, ja tuon ajan lapsetkin jaksavat hyvin olla mukana. Majakka-illan jälkeen kirkkoon voi vielä jäädä tuokioksi seurustelemaan ja nauttimaan karjalanpiirakkatarjoilusta.

Majakka-ilta keskiviikkona 7.3. klo 18-19.30 kirkossa.