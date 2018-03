Kunnanjohtaja Risto Nylund kävi tervehtimässä vuoden ensimmäistä vauvaa

Vuoden ensimmäinen vauva syntyi Anni Laitisen ja Risto Ylösen perheeseen. Poikavauva syntyi 23. tammikuuta Mikkelin keskussairaalassa. Kunnanjohtaja Risto Nylund ja terveydenhoitaja Katri Palvimo neuvolasta kävivät tervehtimässä uutta kuntalaista ja onnittelemassa hänen vanhempiaan.

Poikavauva on Anni Laitisen ja Risto Ylösen ensimmäinen lapsi. Syntyessään poika painoi 3765 grammaa ja mittaa hänellä oli 50 senttimetriä.

Pojan nimipohdinnat ovat vanhemmilla vielä vaiheessa. Nimen lapsi saa 11. maaliskuuta pidettävissä ristiäisissä.

Kunnanjohtaja Risto Nylund kertoi, että vuoden ensimmäisen vauvan tervehtiminen on kunnanjohtajan moninaisista tehtävistä niitä mieluisampia.

Nylundin mukaan paikkakunnan ikärakenne on asia, joka nousee ensimmäisenä esille, kun puhutaan kunnan kehittämisestä.

– Ikärakenne ja alhainen syntyvyys on ongelma.

Esimerkiksi vuonna 2016 syntyi 30 lasta ja viime vuonna 32.

– On se pieni määrä, kun miettii sitä millaisella lapsimäärällä voidaan tiettyjä palveluita, kuten kouluja ylläpitää, Nylund pohti.

Tietenkin ikäluokkien kokoon vaikuttaa paitsi syntyvyys, myös muuttoliike.

– Kaikki mitä voidaan tehdä tehdään. Kyllä kunnalla ja sillä mitä kunta tarjoaa, on oma vaikutuksena siihen, että nuoret ihmiset haluavat asua Kangasniemellä. Työpaikoista kaikki tietenkin lähtee, eli kun on työtä voi ajatella elämää eteenpäin, Nylund totesi.

Hän myös toivoi, että lapsia syntyisi paikkakunnalla tänä vuonna aiempaa enemmän. Tänä vuonna lapsia on syntynyt nyt kaikkiaan viisi.

– Vielä ehtii tämän vuoden nimiin ja laitetaan jouluvauvoja tilaukseen, Nylund nauroi.

