Kolumni: Kehumalla paras

Laitisen Veikon kanssa vaihdettiin viime viikolla muutama sana positiivisuudesta. Hän kertoi, että kaveriporukassa olivat pohtineet, josko alkaisivat ihan säännöllisesti puhumaan toisista ihmisistä selän takana hyvää.

Selän takana puhuminen sinänsä on suomalaista – ja varmasti myös kangasniemeläistä – kansanperinnettä. Kaikilla on varmasti kokemuksia siitäkin, kuinka juuri kun suusta on päässyt kritiikkiä jostakin lähimmäisestä, tämä asianomainen seisookin siinä ihan vierestä. Nolottaa sekä puhujaa että puheen kohdetta.

Veikon sanat jäivät soimaan korviin. Olisiko mahdollista, että tuollainen hyvänpuhuminen voisi käynnistää Kangasniemellä positiivisen kierteen? Näyttäisivätkö kuntamme kauniit maisemat entistäkin kauniimmilta ja ihmiset mukavammilta, jos haluaisimme kehua toisiamme ja nähdä ympäristömme positiivisessa valossa?

Lähimmäisten kehumisen ja elämäntapaoppaiden positiivisen ajattelun filosofian välille on tässä syytä tehdä ero. Edellinen on vilpitöntä puhetta, edessä tai selän takana. Jälkimmäiselläkin voi olla hyviä vaikutuksia, mutta sillä on myös vaaransa. Jos positiivisesta ajattelusta tulee vääränlainen mantra, se helposti syyllistää ahdistuneita, masentuneita, surevia ja sairaita. Sureva ei tarvitse positiivisuusopasta, vaan lähimmäisen olkapäätä.

Myös negatiiviset tunteet kuuluvat ihmisyyteen. Ne on opittavat tunnistamaan ja käsittelemään.

Äärimmilleen viety positiivisuuden ja yhteisymmärryksen korostaminen voi lisäksi tappaa keskustelun. On tärkeää, että keskustelussa on sijaa myös kritiikille ja erimielisyydelle. Pakonomainen positiivisuus ja optimismi voivat johtaa virhearvioihin, joihin defensiivisesti ajatteleva pessimisti ei sorru. Pessimisti käy etukäteen läpi kaikki mahdolliset asiat, jotka voivat mennä pieleen. Pessimisti ei pety, sanotaan.

Positiivisuus on usein mainittu sana myös Kangasniemen Kunnallislehdestä puhuttaessa. Lehden tehtävänä on tuoda esiin mielenkiintoisia tapahtumia, mielenkiintoisia ihmisiä ja mielenkiintoista historiaa. Parhaimmillaan paikallisuus saa jutuissa positiivisen ja innostavan kehyksen.

Journalismiin kuuluvat kuitenkin myös ikävät uutiset. Ne on kerrottava suoraa ja rehellisesti. Totuuden tavoittelu ei kuitenkaan tarkoita negatiivista asennetta. Vastoinkäymiset ja epäonnistumiset kuuluvat arkeen, mutta perusasenne elämään ja ihmisiin voi olla silti positiivinen.

Journalismiin kuuluvat myös erilaiset mielipiteet. Vaikka yhteisymmärrys on hyvästä, on tärkeää myös se, että keskusteluissa erilaiset mielipiteet ja näkökulmat pääsevät esiin. Parhaat päätökset syntyvät synteesistä, johon monenlaisten näkemysten kirjo on päässyt tuomaan mausteensa.

Yhteiskunnan kehityksessä – ja myös paikallislehden sivuilla – vilkas keskustelu on tärkeässä roolissa. Siispä keskustellaan. Ja aina välillä kehutaan toisiamme vaikkapa selän takana.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemen-kunnallislehti.fi