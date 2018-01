Vuosi alkaa huippuvierailulla

Kangasniemen yrittäjäjärjestö on saanut toimintaansa vahvasti uutta vauhtia. Viime vuonna mm. yrittäjien ja kunnan yhteinen mökkiläiskampanja sai laajasti julkisuutta ja kehuja. Julkisuutta oleellisempaa tietenkin oli se, että kampanja toi paikallisille yrittäjille työtilaisuuksia ja se, että kampanjaan mukaan innostuneet mökkiläiset saivat remontteja valmiiksi.

Tämä vuosi näyttää käynnistyvän samoissa, vilkkaissa merkeissä. Ensi viikolla Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vierailee Kangasniemellä. Vierailun aikana Pentikäinen tutustuu paikallisiin yrityksiin ja puhuu Kangasniemi-salissa järjestettävässä hengennostatusillassa. Tilaisuuteen on tulossa paikalle runsaasti myös naapurikuntien yrittäjiä.

Tilastot kertovat, että Suomen talous on pitkän taantuman jälkeen kääntynyt nousuun. On tärkeää, että myös pienillä paikkakunnilla ja pienissä yrityksissä huomataan talouden muutos ja innostutaan mukaan kasvutalkoisiin.

”Tilastot näyttävät kasvua, mutta lama asuu edelleen korvien välissä”, luonnehti tilannetta eräs kangasniemeläinen yrittäjä. Luonnehdinta paljastaa sen, että suunnan muuttamisen avain on omien korvien välissä, omissa asenteissa. Toivottavasti valtakunnallisesti merkittävä vieras onnistuu virittämään tilaisuuteen saapuvien yrittäjien korvien väliä niin, että usko kangasniemeläiseen osaamiseen entisestään vahvistuu.

Tietenkin on selvää, että pelkillä puheilla ei saada nousuun Suomea eikä Kangasniemeä. Hyvät ja innostavat puheet voivat kuitenkin olla avaamassa niitä polkuja, jotka johtavat uusiin ideoihin ja uusien mahdollisuuksien löytymiseen. Osaamista ja taitavia tekijöitä meillä on jo. Tarvitsemme vain lisää innostusta ja uskoa parempaan tulevaisuuteen.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemen-kunnallislehti.fi