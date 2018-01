Paljon puhetta viinasta

Suomen juhlavuoden kunniaksi politiikot operoivat maan hallituksessa ja eduskunnassa tärkeiden asioiden parissa. Oli sotea, maakuntauudistusta, yrittäjyyden edistämistä, työllisyyttä, digiloikkaa, syrjäytymisen estämistä ja suurta iloa maan talouden kääntymisestä nousuun. Mutta mikä nousikaan kiivaimmaksi puheenaiheeksi? Mikä jakoi kansan ja kansanedustajien rivit?

Ei, ei se ollut maahanmuuttopolitiikka. Ei se ollut soten valinnanvapaus. Se oli viina.

On jotenkin surkuhupaisaa, että sataa vuottaan juhlivan maan poliitikot tekevät suurimman numeron kaupassa myytävän kaljan prosenteista. Ainahan viina on ollut suomalaisille poikkeuksellisen intohimon aihe, mutta olisi luullut, että satavuotisjuhlien tohinassa esille nostettaisiin ihan jotain muuta.

Omantunnon kysymykseksi ei käynyt työttömien aktivointimalli. Sellaisetkin hallituspuolueiden edustajat, jotka pitivät aktivointitoimia työttömien kyykyttämisenä ja aktivoinniksi naamioituna tukien leikkausoperaationa, äänestivät kiltisti hallituksen linjan mukaan. Mutta viinasta käytyä keskustelua ja äänestystä sai omatunto ohjata.

Tämän vuoden alusta lähtien on ruokakauppojen hyllyiltä löytynyt juomia, joiden alkoholipitoisuus on 5,5 prosenttia. Ennen raja oli 4,7. Kaikkeen kohuun verrattuna muutos vaikuttaa varsin pieneltä.

Kiivaimmat muutoksen vastustajat ovat maalailleet esiin näkyjä, joissa suomalaisen nyt menehtyvät sankoin joukoin alkoholisairauksiin ja suuret väestömassat syrjäytyvät. Edes sotavuodet eivät vastaavaa tuhoa tainneet saada aikaan.

Muutoksen kannattajat taas valmistautuvat jo seuraavaan valtaukseen, joka murtaisi Alkon monopolin ja toisi väkevämmätkin juomat ruokakauppoihin.

On helppo ymmärtää, että alkoholiriippuvaisten hoitajat ja omaiset vastustavat alkoholia kaikissa muodoissaan. Kun viina vie ihmistä, ovat läheisille aiheutuvat ongelmat vakavia. Hyvää hoitoa tarvitsevat sekä alkoholistit että heidän läheisensä.

Se on kuitenkin vaikeampi ymmärtää, että alkoholista ja alkoholitutkimuksesta on Suomessa vaikea käydä maltillista keskustelua. Raittiusaatteesta ei enää puhuta suureen ääneen, mutta viinan kieltäjien aseena on nyt kansanterveys. THL:n vallitseva ismi on kokonaiskulutusteoria, jonka mukaan väestön alkoholin kulutus määrää suurkuluttajat ja haitat. Kuvioon kuuluu, että ne tutkimustulokset, jotka eivät tue ”Turmiolan Tommi” -mallia, unohdetaan tai yritetään todistaa vääriksi.

Takavuosina asuin tovin eteläisessä Euroopassa, missä kaupoissa oli laajat valikoimat erilaisia alkoholijuomia. Sankkoja ruuhkia noiden osastojen ympärillä ei koskaan näkynyt. Tuoreita vihanneksia kyllä jonotettiin. On vaikea uskoa, että suomalainen kansanluonne poikkeaisi muista niin, että meiltä löytyisi vain kaksi vaihtoehtoa: täysraittius tai ennenaikaiseen kuolemaan johtava umpijuoppous.

Alkoholin haittoja ei pidä vähätellä, mutta ei niitä pidä paisutellakaan. Nyt ehkä on parasta kaikessa rauhassa katsoa, miten me kuluttajat lain muutokseen suhtaudumme, ja sitten tutkia muutoksen seurauksia kiihkottomasti.

Villinä veikkauksena heitän, että uudistuksen käytännön vaikutukset jäävät pieniksi. Paljon nyt kuultuja puheita pienemmiksi.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemen-kunnallislehti.fi