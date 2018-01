Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen

Kun synnyin oli presidenttinä Urho Kekkonen. Ja melko pitkälle elämää sain kahlata tilassa, jossa Kekkonen oli poliittinen vakio. Tunnustan, että kun Manusta tuli Kekkosen jälkeen presidentti, otti totuttelu aikansa. Tottumus oli yksi tekijä, kättely toinen. Laukaalaisena olin jo nuorena päässyt puristamaan Peurungan vakiovieraisiin kuuluneen Urkin kättä. Manua kättelin ensimmäisen kerran vaalikiertueen aikana.

Kekkonen puristi lujasti ja vakaasti. Lujempaan on yltänyt ainoastaan lievestuoreelainen kansanedustaja, melontamitalisti Sylvi Saimo. Mauno oli iso ja jykevä mies, mutta kättelynsä oli kovin lepsu. Sellaista ei olisi lentopalloilijalta odottanut.

No sittemmin on ilmoille tullut uutta tietoa. Manun kilpi on tuon kättelykokemuksen jälkeen kovastikin kirkastunut. Kekkonen on saanut osakseen paljon kritiikkiä, mutta minä en ole häntä tohtinut kovin moitiskella. Johtuneeko arvostus sitten jämäkästä kättelystä, vai siitä, että juuri kortin saaneena autoilijana olin vähällä ajaa Urkin kumoon. Oli kiirus koripallomatsiin UKK-halliin, kun betonitehtaan mutkassa eteen ilmestyi äkisti kolme köpöttelevää ukkoa. Torvea soitin. Ukot väistivät. Katsoivat pitkään. Minäkin katsoin pitkään ja säikähdin, kun tunnistin Rickhard Sotamaan, Urho Kekkosen ja adjutanttinsa.

Parin vuoden päästä tuosta sattumuksesta Kekkonen vetäytyi presidentin tehtävästä ja julkisuudesta. Vain tuo kolmikko ja minä tiesimme kuinka lähellä oli, ettei tuo vetäytyminen tapahtunut jo paria vuotta aiemmin.

Ehkä näiden omakohtaisten kekkoskokemusten vuoksi odotin innokkaasti Ylen uutta sarjaa, jossa toimittaja-kirjailija Jari Tervo uppoutuu Kekkosen henkilöhistoriaan. Sarja osoittautui toimivaksi ja nuori Kekkonen valloittavaksi persoonaksi. Tunsin syvää hengenheimolaisuutta koulupoikaan, joka vallattomuutensa ja näsäviisaiden kommenttiensa vuoksi joutui jälki-istuntoihin ja opettajiensa kanssa hankaluuksiin. Samaistumisen puuskassa kaduin syvästi, että silloin Peurungan tiellä hurjastelin ja törkeästi soittelin torvea.

Kekkos-sarjaa kohtaan tuntemani ihastus kuitenkin oleellisesti laimeni, kun Mannisen Tuomaksen facebook-keskustelusta luin kovan kritiikin. Saatanan tunarit, arvioi Tuomas. Tervo kertoi, että ”Kekkosen äiti, talollisen tytär Emilia Pylvänäinen oli kotoisin Etelä-Savosta.” Ilman muuta olisi pitänyt Tervon tietää ja korostaa, että Kekkosen äiti oli kotoisin Kangasniemeltä.

Hyvin ymmärrän Tuomaksen kiukun. Noin ilmaistuna Tervon puhe kuulosti vähättelyltä ja vääristelyltä, suorastaan ”Trumppilaiselta vaktalta”.

Vielä täydensi Tuomas kotiseututietämystä kertomalla, että presidentti Svinhufvud vietti lapsuutensa ja nuoruutensa kesät Kangasniemellä, Mehtoniemen huvilassa.

Kaikesta huolimatta katson Kekkos-sarjan loppuun. Mutta aion esittää Jari Tervolle, että seuraavan sarjan teema voisi olla: Kuinka Kangasniemi on vaikuttanut Suomen kehitykseen. Presidenttien lisäksi täällä on liikuskellut paljon muitakin suurmiehiä ja -naisia. Siihen kerrontaan ei lyhyt sarja riitäkään.

Kalevi Tiitinen

