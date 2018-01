Teppo Leinonen Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtajaksi

Etelä-Savon kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Teppo Leinonen (33) Mikkelistä. Hän siirtyy tehtäväänsä Etelä-Savon maakuntaliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikön tehtävästä. Pesti toimitusjohtajana alkaa 1.2.2018.

– Etelä-Savo on hieno maakunta, jossa on paljon upeita yrityksiä ja valtavasti potentiaalia. Siksi odotan innolla tähän mielenkiintoiseen tehtävään tarttumista. Monet mittarit osoittavat myönteistä kehitystä niin valtakunnallisesti kuin maakunnan sisälläkin. Haasteitakin toki riittää, kuten väestön ikääntyminen ja työvoiman saatavuus, mutta menestys on haettava ennen kaikkea omien vahvuuksien ja yhteistyön kautta. Maakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi kulkee käsi kädessä yritysten menestyksen kanssa. Digitalisaatio, kansainvälisyys ja liikenneolot ovat avainkysymyksiä, kun viedään Suomea ja Etelä-Savoa seuraavalle sadalle vuodelle, Leinonen toteaa.

Kauppakamarin hallituksen puheenjohtajan Heikki Hämäläisen mukaan toimitusjohtajaksi haki useita päteviä hakijoita. Kaiken kaikkiaan hakijoita oli 38. Etelä-Savon kauppakamarin nimeämä toimitusjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä haastatteli viisi hakijaa. Työryhmään kuuluivat kauppakamarin puheenjohtaja Heikki Hämäläinen, toimitusjohtaja Antti Lipsanen, myyntijohtaja Juha Putkonen, toimitusjohtaja Kristiina Ketomäki ja toimitusjohtaja Kari Leinonen. Toimitusjohtajan valinnan teki Etelä-Savon kauppakamarin hallitus yksimielisesti kokouksessaan 21.joulukuuta.

– Tehtävä herätti paljon kiinnostusta ympäri Suomen. Valinnassa painotimme Etelä-Savon maakunnan ja maakunnan yrityselämän tuntemusta sekä laaja-alaisia verkostoja. Tepolla on jo valmiiksi kokemusta eteläsavolaisesta elinkeinoelämästä sekä halua että nuoruuden intoa alueen elinkeinoelämän ja sen toimintaympäristön kehittämiseen sekä edunvalvontaan, Hämäläinen sanoo.

Kauppakamarin toimitusjohtajana vuodesta 1996 alkaen toiminut Markku Kakriainen jää eläkkeelle maaliskuun alussa 2018.