Sianpoikimakorpi ja yli 9800 muuta paikannimeä Kangasniemeltä

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on digitoinut sadan vuoden aikana kerätyt paikannimikokoelmat ja avasi ne joulukuussa kaikkien käyttöön digitaalisessa Nimiarkistossa.

Nimiarkistossa on Kangasniemeltä kerättyjä paikannimiä yli 9800, aakkosjärjestyksessä Aapelinmökki -nimisestä tilasta Öykkälä -nimiseen asuntoon.

Kotuksen Nimiarkistosta löytyy paljon paikannimiä, joita ei löydy virallisista kartoista. Näitä ovat muun muassa kesämökkien nimet.

Nimistössä on mukana muun muassa rakennuksia kuten myllyjä, aittoja, asuntoja, torppia, latoja ja tiloja. Esimerkiksi eräs lato on saanut nimekseen Hauskuokanpeltotalli. Nimiarkistosta löytyviä tilojen nimiä ovat muun muassa Ala-Raasu ja Ummenperä.

Nimiarkistossa on myös kulkuväylien kuten teiden ja teiden mutkien, kujien sekä polkujen ja siltojen nimiä. Siltojen nimiä ovat muun muassa Kerikannanpioneerisilta Hokassa ja Uitonsilta Pukkiselän ja Tiplammen välissä Luusniemellä. Unnukkalasta löytyy polku, jonka nimi on Rasiahonakkaintöppöstie ja lähellä Hevoshaudankangas-nimistä metsää sijaitsee Hevoshännänkuja.

Oman nimen ovat aikojen saatossa saaneet myös jotkut merkitykselliset kivet ja puut. Mökkipitäjästä löytyy myös omintakeisia mökkien nimiä. Niitä ovat muun muassa Dollarinmökki, Paratiisi, Piilopirtti, Pieni-Moskova, Pyöräilijänmökki ja Riitamaa.

Metsäpitäjässä myös metsäalueet ja korvet ovat saaneet nimiä. Eräs niistä on Sianpoikimakorpi. Nimiarkistopalvelun osoite on www.nimiarkisto.fi.

Lue lisää 29.12.2017 ilmestyneestä Kunnallislehdestä.