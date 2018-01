Ringette juhlii tänään Tehomet Areenalla

Ringette on liikuttanut kangasniemeläisiä pian 30 vuoden ajan. KaPa-51 Kangasniemi Ringette juhlii merkkipaalua 30.12. Tehomet Areenalla koko perheen avoimella päivätapahtumalla. Ohjelmassa on muun muassa jäädisko ja ringettejoukkueiden esittäytyminen. Tapahtumassa myös pelataan, kun jäällä kohtaavat C-ringette ja kauden 09-10 naisjoukkue, sekä pelataan minigames -turnaus.

Tapahtuman ohjelmassa on myös muun muassa poniratsastusta, ja esittelyssä ralliauto. Kahvio palvelee koko tapahtuman ajan.

Kangasniemi-ringette 30 vuotta 30.12. klo 13-17 Tehomet Areenalla.