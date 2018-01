Vahva usko tulevaisuuteen

Kangasniemellä uskotaan tulevaisuuteen. Vaikka kuntasektorilla on edessään monia epävarmuustekijöitä, jotka voivat soten ja maakuntauudistuksen pyörteissä tuoda yllätyksiä, ovat toimivat kuntapäättäjämme varsin vakaasti ja hätäilemättä. Veroprosentteja ei korotettu, kouluja ei lakkautettu eikä luokkakokoja kasvatettu. Kansis-keskuksen mittava investointi rasittaa taloutta, mutta selvästikin päättäjät suhtautuvat hienoon rakennukseen enemmän uuden toiminnan mahdollistajana kuin rasitteena.

Kuntastrategian sanoissa usko tulevaan näkyy vielä selvemmin kuin budjetin numeroissa. Vaikka väestötilastot ennustavat vanhenevaa ja lukumääräisesti hupenevaa trendiä, puhuu strategia leikkivistä lapsista puhtaan Puulan rannoilla. Päättäjät haluavat pitää kauniin ja arvokkaan ympäristömme puhtaana ja kääntää väestöennusteiden suunnan. Jos strategiset sanat saavat seuraa käytännön päätöksistä, on Kangasniemellä kaikki mahdollisuudet päästä lapsiperheiden suosioon. Uusien lapsiperheiden muutto paikkakunnalle ja syntyvyyden nousu eivät olisi sattumaa, vaan seurausta poliitikkojen harkitusta linjavalinnasta.

Vahvasta tulevaisuususkosta kertoo myös viime viikolla hyväksytty seurakunnan talousarvio. Kirkkoa aiotaan remontoida ja toiminnalliseen kehittämiseen edelleen panostaa. Vaikka verotuottojen määrä on menneinä vuosina ollut alamäessä, ei seurakunnan talous ole ahtaalla. Menneet sukupolvet ovat investoineet viisaasti metsäomaisuuteen. Nyt seurakunnalla on omistuksessaan yli 2000 hehtaaria hyväkuntoista metsää, josta tuottoja kertyy joka vuosi useampia satoja tuhansia euroja.

Sisäilmaongelmista kärsivä seurakuntakeskus voi tuoda seurakunnalle yllättäviä lisäkuluja, mutta metsissä huojuva vihreä kulta antaa tilanteessa poikkeuksellisen tanakan selkänojan.

Myös kangasniemeläiset yrittäjät ovat lähteneet rohkeasti investoimaan. Lapaskankaalla on hallien seinien suojissa tapahtunut merkittävää kehitystyötä, jonka tulokset tulevat näkymään tulevan vuoden aikana. Liikenneympyrän kupeessa Teboilia laajennettiin näyttävästi. Lähemmäs miljoonan euron investointi luo hyvät mahdollisuudet liiketoimintojen edelleen kehittämiselle.

Kun pää on saatu kunnolla auki, sopii investoinneille odottaa jatkoa. Kuka on seuraava? Kangasniemen näköalat ovat hyvät. Jos me itse uskomme mahdollisuuksiimme, asetamme rohkeasti tavoitteita ja suuntaamme toimintamme tavoitteiden mukaiseksi, ei kehityksen pyörää pysäytä mikään.

Kalevi Tiitinen

