Kirkon remontointi sävyttää Kangasniemen seurakunnan tulevaa vuotta

Kangasniemen kirkko on jo tovin odotellut remonttinsa toista vaihetta. Remonttirahat oli varattu vuoden 2017 talousarvioon, mutta koska käytännön toimiin ei vuoden mittaan päästy, siirtyy remontti ensi vuodelle. Talousarviota viime viikolla kokoontuneelle kirkkovaltuustolle esitellyt talouspäällikkö Jarmo Snicker totesi, että remontin suunnitelmat ja kustannusarvio täsmentyvät alkuvuoden aikana ja tavoitteena on päästä suunnittelusta käytännön töihin myöhemmin kevään aikana.

Ensi vuoden talousarvioon on investointeihin varattu rahaa kaikkiaan yli 800 000 euroa. Summasta pääosa, 600 000 euroa, on osoitettu kirkon remontointiin. Kirkon remontin yhteydessä toteutettavaan kellotapulin peltikaton uusintaan on varattu 35 000 ja seurakuntakeskuksen sisäilmakorjauksiin 170 000 euroa.

Snickerin mukaan myös seurakuntakeskuksen osalta remontin kustannukset ja toteutustavat täsmentyvät ensi vuoden puolella. Asiantuntijat ovat pohtineet, miten rakennusta vaivaavaa sisäilmaongelmaa voitaisiin korjata. Alkuvuodesta toteutusvaihtoehdoista pyydetään tarjoukset, joiden perusteella lopullinen kustannustaso selviää.

Mittavat investoinnit ovat mahdollisia, koska Kangasniemen seurakunnalla on omistuksessaan runsaan 2000 hehtaarin metsäomaisuus. Vihreän kullan tuottoja on ensi vuoden budjetin katteeksi kirjattu kaikkiaan 700 000 euroa. Summa on lähes 30 prosenttia tämänvuotista budjettilukemaa suurempi. Kasvu selittyy sillä, että osa tälle vuodelle suunnitelluista metsäkaupoista siirtyi tulevalle vuodelle.

