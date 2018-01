Kaija Pylvänäinen ja Sari Kuusjärvi Reumaliiton valtuustoon

Kangasniemen Reuma ry on verkostoitunut ja vaikuttaa nyt myös valtakunnallisessa Reumaliitossa. Kangasniemen Reuma ry:n Kaija Pylvänäinen valittiin Reumaliiton valtuustoon marraskuussa Helsingissä pidetyssä edustajakokouksessa. Pylvänäinen valittiin valtuustoon maakuntapaikalta, joten hän on Etelä-Savon edustaja Reumaliiton 24 paikkaisessa valtuustossa. Sari Kuusjärvi Kangasniemen Reuma ry:stä ei ollut ehdolla valtuustoon, mutta tuli valituksi Kouvolan Reuman esityksestä. Näin ollen Kangasniemen Reuma ry:llä on historialliset kaksi valtuustopaikkaa.

Lisäksi Sari Kuusjärvi on Itä-Suomen aluetoimikunnan jäsen ja Kaija Pylvänäinen varajäsen. Liiton luottamustoimet ovat asetettu seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Kangasniemen Reuma ry teki myös aloitteen Reumaliiton edustajakokouksessa. Aloitteen tarkoituksena on saada yhtenäinen käytäntö koko Suomeen siinä, että asiakkaan käydessä saman päivän aikana useammalla vastaanotolla käynneistä perittäisiin vain yksi poliklinikkamaksu. Nyt käynneistä voidaan periä kolmekin maksua päivässä. Maksukäytäntö on erilainen eri sairaanhoitopiirien alueilla. Reumaliitto seuraa asiaa ja tekee tarvittavat toimenpiteen aloitteen huomioimiseksi Sote-keskustelussa.

Edustajakokouksessa valittiin Reumaliiton puheenjohtajisto, johon ei tullut muutoksia. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Tarja Filatov ja hallituksen puheenjohtajana Satu Gustafsson.

Kangasniemen Reuma ry:n uusi hallitus on myös valittu. Hallituksessa jatkavat vertaistukikerho Veturia vetävä Pirjo Laitinen sekä Kaija Pylvänäinen ja Airi Kuitunen. Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Irma Hokkanen, Eeva Anivuo ja aikaisemmin yhdistyksen sihteerinä toiminut Tiina Tissari. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Sari Kuusjärvi.

Kangasniemen Reuma ry:n syyskokouksessa päätettiin nostaa yhdistyksen jäsenmaksu 20 euroon. Hallitus esitti pienempää korotusta, mutta jäsenistö esitys tuli hyväksytyksi yksimielisesti.

Talousarvion käsittelyn yhteydessä kokouksessa hyväksyttiin suoramyynnin välityspalkkioiden nostaminen 3 %:lla. Välityspalkkion nostaminen on välttämätöntä Kangasniemen Osuuspankin korotettua käteisen rahan käsittelymaksuja.

Vuoden 2018 aikana Kangasniemen reuma ry tulee uudistamaan sääntöönsä ja kehittämään suoramyynnintoimintaa entisestään.

Kangasniemen Reuma ry jatkaa yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Toiminnan tarkoitus on tukea TULEs ja reumasairaiden arjessa jaksamista. Yhdistys pystyy edelleen myöntämään jäsenilleen hakemuksesta avokuntoutustukea ja pieniä lääke- tai kuntoutusavustuksia talousarvion määrärahan puitteissa.