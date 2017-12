KaPa paketoi syyskauden kahden pelin viikonloppuun – saaliiksi yksi sarjapiste Lapinlahdelta

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue kohtasi viime launtaina Joensuusta saapuneen Kiekkokoplan Tehomet Areenalla. Ottelu päättyi vieraiden voittoon luvuin 3-6 (0-2, 3-2, 0-2). KaPan maalit syntyivät Elmeri Linneran, Teemu Huoposen ja Ville Närhen toimesta.

Sunnuntaina KaPa pelasi vierasottelun Lapinlahdella. Peli ratkesi jatkoajalla Lapinlahden Luistimen hyväksi lopputulokseen 7-6 JA (3-0, 1-4, 2-2, 1-0). KaPan maaleista kaksi kirjattiin ensimmäistä vierasotteluaan joukkueen paidassa pelanneelle Mikko Hyyryläiselle ja loput Sami Kalliolle, Henri Ryynäselle, Tuukka Karjalaiselle sekä Ronny Vesalalle.

KaPa on syksyn sarjapelien jälkeen II-divisioonan neloslohkon viidennellä sijalla, kun 15 pelatusta ottelusta on kertynyt 16 sarjapistettä. Kevätkausi käynnistyy KaPan osalta 6.1. Lappeenrannassa pelattavalla vierasottelulla. Tehomet Areenalla joukkue kamppailee tuikitärkeistä sarjapisteistä seuraavan kerran 14.1., jolloin vastustajaksi saapuu Kaja Kontiolahdelta. KaPalla on jäljellä vielä yhdeksän runkosarjapeliä, joista viisi pelataan kotiyleisön edessä.

Lue lisää 21. 12. ilmestyvästä lehdestä.