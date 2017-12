Myrskylyhdyn vetoomus ei hellyttänyt hallitusta

Kangasniemen kunnanhallitus ei maanantaina lämmennyt Myrskylyhty ry:n ehdotukselle, että kunta vielä uudemman kerran harkitsisi Kiinteistö Oy Myrskytalon osakkeiden lunastamista. Yhdistyksen hankalan taloustilanteen ratkaisemiseksi kunta ja yhdistys neuvottelivat aiemmin järjestelystä, että kunta ostaisi 300 Myrskytalon osaketta 117 000 eurolla.

Kunta on taannut Myrskylyhty ry:n kiinteistöön kohdistuvan lainan, jota on jäljellä vielä runsaat 390 000 euroa. Tuo takausvastuu näyttää nyt päätyvän kunnan maksettavaksi.

Myrskylyhty ry:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Tiihonen totesi, kunnanhallitukselle lähettämässään vetoomuksessa, että ilman kunnan apua Kiinteistö Oy Myrskytalo ajautuu konkurssiin ja samalla koko yhdistyksen toiminta Kangasniemellä vaarantuu. Yhdistys on työllistänyt vuosittain keskimäärin 40 pitkäaikaistyötöntä vähintään puolen vuoden jaksoksi.

Myös kunnan, seurakunnan ja Myrskylyhdyn kolmikantasopimuksen varassa toiminut ruoka-apu ja päiväkeskustoiminta nykyjärjestelyllään päättyy. Hallituksen kannan mukaan kunnalla on kuitenkin valmiudet neuvotella uudesta järjestelystä, jonka turvin ruoka-apu voitaisiin jatkossa Kangasniemellä järjestää.