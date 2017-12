Peräänajoja ja suistumisia – poliisi toivoo malttia liikenteeseen

Lumimyräkkä saapui ja tänään kello 7-17 välisenä aikana on Itä-Suomessa tapahtunut kaikkiaan 25 liikenneonnettomuutta. Suurin osa onnettomuuksista on ollut taajamissa tapahtuneita pieniä suistumisia, törmäyksiä tai peräänajoja. Lisäksi kuorma-autoja ja linja-autoja on ollut jumissa eri puolilla Itä-Suomea. Pahemmilta henkilövahingoilta on onneksi vältytty. Lumisade jatkuu. Poliisi toivoo autoilijoille malttia ja tarkkuutta liikenteeseen. Jatkuva lumisade tekee teiden pinnoista liukkaita ja tasaisen valkeita, jolloin ajorataa on vaikea nähdä.