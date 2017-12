Raija Marjuahon ja Terttu Varjon töitä esillä vuosinäyttelyssä Poleenissa

Kulttuurikeskus Poleenissa Pieksämäellä on esillä parhaillaan Pieksämäen Kuvataideseuran 51. vuosinäyttely. Sata teosta Suomesta -niminen näyttely juhlistaa itsenäisyyden juhlavuotta. Näyttelyssä on esillä 95 työtä yli 50 ammattitaiteilijalta ja taiteenharrastajalta.

Kangasniemeltä näyttelyssä ovat mukana Raija Marjuaho ja Terttu Varjo. Raija Marjuaholta on esillä kolme tänä vuonna syntynyttä akryylityötä nimeltään Sfinksi, Terra Nova ja Caprin aarteita.

Terttu Varjolta on esillä vuoden 2012 pastellityö nimeltään Kriisi.

Raija Marjuaholta on tulossa oma näyttely keväällä Kangasniemelle. Hänen töitään tulee esille toukokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin kunnantalon aulaan.

Pieksämäen Kuvataideseuran 51. vuosinäyttely Sata teosta Suomesta on esillä 14. tammikuuta 2018 saakka Kulttuurikeskus Poleenissa Pieksämäellä.