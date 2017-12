Maakunnallisen ilmaisukisan voitot Kangasniemelle

Nuorille suunnatun maakunnallisen Satakiri-ilmaisukilpailun voitot tulivat Kangasniemelle kahdessa sarjassa. 13-16 vuotiaiden sarjan voitti Team Hokkanen, jonka muodostivat siskoset Emmi ja Henna Hokkanen. Henna käy Kankaisten yläkoulun 7. ja Emmi Kangasniemen lukion 1.luokkaa. Hokkasten voittovideo on nimeltään Suomi ennen vs. nyt. Siskokset näyttelevät videolla tapahtumia ennen vanhaan ja nykyään, ja siten esittävät muutoksia mitä Suomessa on aikojen saatossa tapahtunut.

– Video oli aika työläs tehdä ja siihen meni paljon aikaa, mutta se oli hauskaa. Ollaan siskon kanssa näytelty pienestä pitäen, joten se on meille tuttua, Emmi Hokkanen kertoo.

Toisen asteen sarjan voittivat Kangasniemen lukion opiskelijoiden työryhmä Heimo, jonka muodostivat Iita Kinnunen, Aino Puurunen, Piitu Tyrväinen ja Lotta Pylvänäinen. Heidän voittovideonsa nimi on Minun Suomi. Videolla he käsittelevät piirrosanimaation keinoin heille tärkeitä asioita Suomessa.

– Niitä ovat turvallisuus, puhdas luonto, kieli, tasa-arvo, koulutus ja terveydenhuolto, Aino Puurunen ja Lotta Pylvänäinen luettelevat.

Satakiri-ilmaisukilpailun järjesti Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjasto osana Lukukiri-täyttä 100:a –hanketta. Hankkeen tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten lukuintoa itse tekemällä ja osallistumalla. Hanke on tarjonnut sanataidepajoja Etelä-Savon kouluille sekä teatteriesityksiä lukiolaisille.

Kilpailun rahoitti Etelä-Savon Kulttuurirahasto. Sarjojen voittajat saivat 500 euron rahapalkinnot. Kilpailun teemana oli Minun Suomeni. Kaikki ilmaisukilpailuun osallistuneet teokset ovat katsottavissa osoitteessa: www.satakiri.fi.