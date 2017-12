Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus

Lapset ja nuoret olivat vahvasti esillä Kangasniemen juhliessa Suomen satavuotissynttäreitä. MLL järjesti omat itsenäisyysjuhlat alle kouluikäisille, eri-ikäiset koululaiset juhlivat omissa juhlissaan näyttävästi. Vaikuttava oli myös kymmenvuotiaille järjestetty juhlavastaanotto. Kun Suomi juhlii 50 vuoden päästä 150-vuotisjuhliaan nuo kymmenvuotiaat ovat kuusikymppisiä. Silloin heidän rintapieliään koristavat ansiomitalit, ja tiedä vaikka heistä moni silloin löytyisi oikeiden linnanjuhlien vieraslistalta.

Varsinaisena itsenäisyyspäivänä partiolaisten osuus oli merkittävä. He olivat muun muassa päivällä omaisten mukana laskemassa talkoilla tehtyjä seppeleitä sankarihaudoille, ja illalla perinteinen partiolaisten soihtukulkue valaisi sankarihautojen tienoon.

Nuorissa on tulevaisuus. Jos tilastoja uskotaan, Kangasniemen tulevaisuus onnahtelee. Parina viime vuonna uusia kangasniemeläisiä on syntynyt alle 30. Jos suunta ei muutu, harvenevat juhlajärjestelyihin osallistuvien nuorten joukot uhkaavasti.

Onneksi tuore kuntastrategia kertoo selvää kieltään siitä, että päättäjät haluavat muuttaa kehityksen suunnan. Yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä korostavassa strategiapaperissa lapset ja perheet ovat keskiössä. Kangasniemen visio vuoteen 2025 on: leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa. Lause pitää sisällään ajatuksen suuremmista syntyvistä ikäluokista ja muuttoliikkeestä, joka tuo kuntaan entistä enemmän lapsiperheitä.

Visio saattaa kuulostaa utopistiselta. Kunnianhimoisen tavoitteen asettamisesta on kuitenkin syytä onnitella strategian laatijoita. Jos tyydymme masentuneina tuijottamaan vanhenevaa ikärakennetta, on varmaa, että tilanne ei korjaannu. Kova tavoite kertoo siitä, että asenteiden tasolla on jo otettu aimo askel aktiivisen tekemisen suuntaan. Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kangasniemi on tavoite, jonka puolesta kannattaa tehdä töitä.

Kalevi Tiitinen

