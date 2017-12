Kpa-sport avaa ovensa loppuviikosta

Urheiluvälinekauppa Toritien ja Satamatien kulmauksessa jatkuu. Taksiyrittäjänä ja aktiivisena urheilumiehenä Kangasniemellä tunnettu Jaakko Kosloff avaa paikalla Kpa-sporttinsa loppuviikosta. Yrityksen ovet aukeavat jo torstaina 7. joulukuuta ja viralliset avajaiskahvit tarjotaan kaikelle kansalle perjantaina 8. joulukuuta.

Kosloff on pelannut jääkiekkoa KaPan edustusjoukkueessa. Nykyisinkin lätkä on mukana harrastusmielessä. Myös salibandy ja golf ovat kuuluneet miehen harrastuksiin.

Vahva joukkueurheilutausta näkyy myös yrityksen nimessä.

– Kpa on ilmaus, jolla sisäpiiriläiset aikoinaan KaPaa nimittivät. Nyt se päätyi yrityksen nimeen. Monia muitakin vaihtoehtoja esillä oli, mutta kun parhaat vaihtoehdot olivat jo varattuja, tartuin tuohon mikä ensin tuli mieleen. Monet ovat jo kyselleetkin, tuleeko nimi KaPasta. Ja tuleehan se, kertoo Kosloff.

Puula-Sport muutti Rantatorin tuntumasta Lapaskankaalle lokakussa. Ilkka Lehto ilmoitti tuolloin, että Puuls-Sport keskittyy jatkossa veneisiin ja veneilytarvikkeisiin, ja että vuodesta 1993 paikalla toimineelle urheiluvälinepuolelle etsitään uutta yrittäjää.

Lopulta tuo uusi yrittäjä löytyi varsin läheltä. Lehto kertoo ajaneensa aikoinaan, Jaakko Koslofin isän taksia. Yhteistyö on ollut tiivistä myös myöhemmin: Puula-Sportin logot ovat koristaneet sekä isän että pojan taksien kylkiä.

– Nyt haluan olla omalta osaltani tukemassa ja auttamassa uutta yrittäjää alkuun, sanoo Lehto.

Lue lisää Kpa-sportista painetusta Kunnallislehdestä tai näköislehdestä perjantaina.