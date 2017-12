Monipuolista palvelutarjontaa ja yrittäjyyttä

Yrittäjäyhdistys järjesti 9.11. Lapaskangas-yrityskierroksen teollisuusalueella, olin myös mukana kierroksella. Vierailuja tehtiin yhteensä 14 yritykseen. Alueella on tällä hetkellä noin 30 yritystä. Oli mukava havaita, kuinka monipuolista osaamista ja yrittäjyyttä löytyy alueelta; rakentaminen, puunjalostus, puusepänteollisuus, muoviteollisuus, metalli, autokorjaamo, kuljetus, tarvikemyynti ja -huolto, peltityöt, puunkorjuu, metsätyö/klapituotanto, jätehuolto, lihanjalostus.

Monet yritykset tekevät myös yhteistyötä alueella toimivien toisten yritysten kanssa, missä synergiahyötyjä on saatavissa. Ehkä mahdollisuus olisi vielä yhteistyön edelleen tiivistämiseen ja lisäämiseen. Yrittäjät esittelivät toimintaansa ja kertoivat ajatuksia tulevaisuudesta. Mukava kehittämisvire oli meneillään yrityksissä. Monessa yrityksessä on tarjolla tai on haettu uusia työntekijöitä ja osaajia vastaamaan laajentuneeseen kysyntään. Muutamissa yrityksissä nostettiin esille tämän hetken keskeinen ongelma; osaavan työvoiman saatavuus. Osaava työvoima ja yritysten tarpeet eivät näytä aina kohtaavan. Esimerkiksi kone- ja metallialalla on koulutuspaikkoja ja -ohjelmia lopetettu Mikkelin seudulla.

Aloittaville yrityksille kunta/elinkeinotoimi järjesti Minustako Yrittäjä -tilaisuuden. Paikalla oli mukavasti kymmenkunta henkilöä. Toivotaan, että muutama näistä paikallaolijoista perustaisi uuden yrityksen. Elinkeinotoimi auttaa alkavia yrityksiä mm. idean arviointi ja sparraus. Yritystoiminnan aloittamisesta kiinnostuneet, ottakaa vain yhteyttä allekirjoittaneeseen. Lisäksi Mikkelin seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiantuntijapalvelut ovat kangasniemeläisten aloittavien ja uutta yritystoimintaa suunnittelevien käytettävissä maksuttomasti.

Nuoret yrittäjät Maisa Juntunen ja Tuomo Laitinen ottivat allekirjoittaneen ja markkinointisihteerin vastaan vähän aikaa sitten tilallaan. He pyörittävät 400 vuotta vanhaa sukutilaa innolla. Oli mahtava nähdä, kuinka he ovat investoineet maitotilanhoitoon mm. lypsyrobottinavetta -hankinta ja uskovat alan ja myös maaseudun tulevaisuuteen. Maatilojen lukumäärissä kehityskulku on ollut viime vuosina laskeva. Kangasniemellä on tällä hetkellä noin 160 aktiivimaatilaa. Kuitenkin tuotantomäärät ovat pitkälti pysyneet samoina. Tilojen koot kasvavat, ne koneellistuvat ja sähköistyvät. Usein maatilanpidon yhteydessä harjoitetaan muuta yritystoimintaa; metsä, urakointi, matkailu- ja jatkojalostustoiminta. Kangasniemeltä löytyy lukuisia hienoja maatiloja; marja-, vilja-, nauta-, sika-, lammas-, hevos-, maito-, peruna- ja puutarhakasvitiloja. On tärkeää huolehtia paikallisen ruoan- ja elintarviketuotannon elinkelpoisuudesta ja säilymisestä. Tätä voi tukea ostamalla paikallisia ja kotimaisia elintarvikkeita aina kun se on mahdollista. Joissakin kangasniemeläisissä maatiloissa on myös mahdollista ostaa tuotteita suoraan tiloilta. Suomalaisilla tiloilla tuotettu ruoka on puhdasta ja todella laadukasta, jopa maailman parasta!

Tässä vaiheessa vuotta on aika kiittää paikkakunnalla toimivia yrityksiä, yrittäjiä ja henkilöstöä tekemästänne hyvästä työstä! Kuntalainen, vierailija, vapaa-ajan asukas; käyhän ihmeessä (joulu)ostoksilla paikkakunnan monipuolisissa liikkeissä. Tuet näin paikallista yrittäjyyttä. Saat samalla hyvää ja kiireetöntä palvelua. Hyvää Joulun odotusta ja Hyvää Joulumieltä kaikille!

Jukka Siikonen

Elinkeinoasiamies

Ps. Yritykset; hyödyntäkää kunnan myöntämät elinkeinotuet mm. koulutustuki, omistajanvaihdos-, sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppaneuvonnan tuki, starttiraha alkavalle yritykselle, tuet myös kyläyhdistysten pienprojekteihin ja -investointeihin. Lisätietoa tuista, alkavista koulutuksista ja tapahtumista kunnan internet-sivuilta/Yrittäjät sekä elinkeinoasiamieheltä, jukka.siikonen@kangasniemi.fi ja erityisesti tapahtumista ja matkailusta markkinointisihteeriltä, paula.pylvanainen@kangasniemi.fi. Maatalousyrittäjien tuista ja lomituspalveluista lisätietoa saatavissa maaseutuasiamies Arto Pulkkiselta, arto.pulkkinen@mikkeli.fi. HUOM! Maatiloille on korvamerkattu Neuvo-rahaa 7000 euroa, jota voi hyödyntää yrityksen kehittämiseen. Lisätietoa Arto Karila, arto.karila@proagria.fi ja muut ProAgrian asiantuntijat.