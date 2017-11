Sotaveteraaneille tuettuja taksimatkoja 700 eurolla

Essote ja Mikkelin Ulataksi tukevat sotaveteraanien taksimatkoja. Sotaveteraanit saavat joulukuun alkupuolella taksikortit, joihin on ladattu 700 euron arvosta rahaa, jonka veteraanit voivat käyttää taksimatkoihin haluamallaan tavalla 31.7.2018 mennessä. Taksikortin käytössä ei ole mitään kuukausirajaa ja saattaja saa olla tuetuilla matkoilla mukana. Taksikortin saa yli 80 veteraania Kangasniemeltä, Mikkelistä, Mäntyharjulta, Puumalasta ja Pertunmaalta.

Matkojen rahoitus tulee Valtiokonttorin varoista Essoten kautta. Korttien teknisen toteutuksen järjestää Mikkelin Ulataksi Oy. Taksikortti on osa Essoten veteraanien kotiin vietäviä palveluja, joita ovat muun muassa turvapalvelu, ateriapalvelu, siivous ja asiointiapu. Taksikorttiin ovat oikeutettuna kaikki kotona ja kevyen palveluasumisen piirissä olevat tunnuksen omaavat veteraanit.

Maksukortit postitetaan joulukuun alussa, jotta ne ovat veteraanien käytössä itsenäisyyspäivään mennessä.

– Taksilla liikkumisen mahdollisuus tuottaa veteraaneille hyvää mieltä ja on yksi tapa tukea heidän kotona selviytymistään entistä pidempään, kertoo Essoten palveluohjauksen esimies Sari Kärkkäinen.

Mikkelin Ulataksi Oy tuottaa maksukortit Essotelle veteraanien käyttöön veloituksetta.

– Haluamme näin osaltaan kunnioittaa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta ja veteraanien tekemää arvokasta työtä. He odottavatkin jo innolla, että pääsevät muun muassa jouluostoksille ja kyläilemään, kertoo Mari Martikainen Mikkelin Ulataksi Oy:stä.