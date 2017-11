Huijari tarkasti tv-lupia – Poliisi varoittaa oudoista kulkijoista

TV-lupatarkastajana esiintynyt mies on liikkunut Kangasniemellä huijaamassa vanhuksilta rahaa. Ylikonstaapeli Toni Reinikaisen mukaan poliisin tiedossa on viime viikon keskiviikolta yksi tapaus, jossa valetarkastaja on päässyt sisään ikäihmisen asuntoon ja onnistunut saamaan haltuunsa pienen rahasumman.

Reinikainen kehottaa varomaan outoja kulkijoita ja varsinkin tv-lupatarkastajiksi esittäytyviä. Kaikki tv-lupatarkastajat ovat nykyään liikkeellä vilpillisin aikein. Yle-vero korvasi vanhan tv-maksun vuonna 2013, joten tv-lupia ja lupatarkastajia ei tarvita.