PuulaGolf jälleen Suomen paras ysi

Suomalaiset golfarit ovat äänestäneet PuulaGolfin Suomen parhaaksi yhdeksänreikäiseksi golfkentäksi jo kolmannen kerran peräkkäin. Lisäksi PuulaGolf saavutti sijoitukset kymmenen parhaan joukossa myös kategorioissa Kaunein kenttä ja Paras suunnittelu. Kentän kunto ja viimeistely -kategoriassa sijoitus oli aivan kärkikymmenikön tuntumassa.

Golfarit äänestivät parhaista kentistä Golflehden Kenttärankingissa, joka on Suomen merkittävin golfkenttien arviointitutkimus. Se toteutetaan kahden vuoden välein ja nyt toista kertaa arviointiperusteiden osalta uudistettuna. Uudessa Kenttärankingissa arvioinnin kohteena on pelkän kentän sijaan golfkierroksen pelaajalle tarjoama kokonaiselämys.

Kaikkien kenttien listalla PuulaGolfin sijoitus on 34:s. Kenttärankingissä laitettiin paremmuusjärjestykseen 147 suomalaista kenttää. Suomen parhaan golfkentän palkinto tuli myös Itä-Suomeen, sillä ykkösenä palkittiin lappeenrantalainen Viipurin Golf – Etelä Saimaa.