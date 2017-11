Warkis – KaPa-51 -ottelun ratkaisu venyi voittomaalikisaan

Viime lauantaina pelatun II-divisioonan neloslohkon Warkis – KaPa-51 -ottelun varsinainen peliaika päättyi lukemiin 4-4 (2-1, 0-2, 2-1). Tasaisessa ja tapahtumarikkaassa kamppailussa KaPan maalit kirjattiin Sami Kalliolle, Ronny Vesalalle ja tehot 2+1 tehneelle Henri Ryynäselle.

Jatkoaika jäi molempien joukkueiden osalta tuloksettomaksi ja ottelu ratkaistiin voittomaalikilpailussa. Voiton Warkikselle ratkaisi sarjan maalipörssin kakkossijaa hallussaan pitävä Aleksi Leskinen ja KaPa sai mukaansa yhden sarjapisteen.

KaPa on 12 pelatun ottelun jälkeen sarjataulukon viidennellä sijalla, pisteitä on kertynyt 13. Sarjaa johtaa Warkis, jolla on koossa 31 pistettä. Seuraavaksi KaPa suuntaa Kontiolahdelle, jossa se kohtaa tulevana sunnuntaina Kajan.

Lue lisää Kangasniemen Kunnallislehdestä 30.11.