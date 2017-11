Valon Majakka kutsuu kirkkoon

Tänään perjantaina kirkossa loistaa jälleen majakan valo Majakka-illassa. Majakka-iltoja on järjestetty vuoden ajan, ja tuona aikana yhä useampi on löytänyt tiensä tähän levolliseen tilaisuuteen.

Illan ohjelma on yksinkertainen ja rauhoittava. Niina-Maria Tiihonen luotsaa akustista bändiä, joka kannattelee iltaa lempeällä musiikilla. Myös seutuopiston gospelryhmä ViVe on nyt mukana kahden kappaleen verran.

Laulujen kanssa vuorottelevat Raamatun tekstit. Tällä kertaa mukana on neljä lukijaa.

Valitsemansa tekstin lukevat yläasteikäinen Nina Uusitalo ja perheenäiti Tamara Antikainen sekä Kangasniemellä varttunut pastori Petri Kauhanen. Hän esittää lisäksi kaksi omaa lauluaan.

Kunnanvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Mikko Hokkanen jättäytyi hiljattain luottamustoimistaan opintovapaalle. Näin Mikollekin on nyt mahdollista tulla lukemaan oma Raamatun tekstinsä. Kaikki lukijat myös kertovat lyhyesti kyseisen kohdan merkityksestä itselleen, ja kuulemme heidän toivelaulunsa.

Majakka-illassa voi turvallisesti ja luottamuksellisesti jakaa omat huolet ja ilonaiheet rukousavustajien kanssa. Tilaisuudessa mukana on myös pastori Tuula Suuronen.

Majakka-iltaan saa myös tulla vapaasti oman aikataulun mukaan pieneksi hetkeksi levähtämään ja rauhoittumaan. Noin tunnin kestävän ohjelman jälkeen kirkkoon voi vielä jäädä tuokioksi seurustelemaan ja nauttimaan tarjolla olevia riisipiirakoita mehun kera.

Vailla vaatimuksia oleva Majakka-ilta sopii kaikenikäisille – myös lapsiperheille. Majakka-illan järjestää Kangasniemen ev.lut.seurakunta.

Majakka-ilta tänään perjantaina 24.11. klo 18.30-20 kirkossa.