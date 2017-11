Pellolla töissä lumipyrystä lumipyryyn

Viljat ovat nyt laarissa ja syystyöt valtaosin tehty. Töitä tuli tehtyä pelloilla lumipyrystä lumipyryyn.

Toukokuussa kylvin kauraa lumisella pellolla ja lämpömittari oli nollassa. Muutama viikko sitten ajelin 9 -tietä Nuutajärven ohi sakeassa lumipyryssä ja näin puimurit puimassa kauraa kummallakin puolella tietä.

Yritys tai pikemminkin hätä oli kova!

Täytyy myöntää, että viime kesä ja syksy olivat itselleni rasittavampia kuin koskaan. Väsymys oli paitsi fyysistä, mutta ennen kaikkea henkistä. Meitä maatalouden parissa työskenteleviä koeteltiin ihan tosissaan.

Kelit sohlasi, (kuivatus-)kustannukset nousivat, viljat olivat täynnä toksiineja eivätkä itäneetkään, halpuutus jatkui ja lehmien suolikaasut tuhosivat maapallon.

Keventääkseni mieltäni näistä arjen murheista, kävin tutustumassa viime viikolla Äänekosken biotuotetehtaaseen. Miten teknologia onkaan kehittynyt meidän elinaikanamme! Vanha Äänekosken sellutehdas rakennettiin, kun olin 8 -vuotias. Nyt 32 vuotta myöhemmin uusimmalla teknologialla rakennettu tehdas tuottaa yli 2,5 kertaisen määrän sellua vanhaan tehtaaseen verrattuna. Sen lisäksi se tuottaa mm. mäntyöljyä, tärpättiä, biokaasua ja energiaa. Päästöt vesistöön ovat kuitenkin pienemmät kuin vanhassa tehtaassa lähes kaikilla mittareilla mitattuna. Energiatehokkuudessa ja vedenkulutuksessa tehdas on aivan eri luokassa kuin entinen.

Tehtaan merkitys koko tälle seutukunnalle on todella merkittävä. Sen työllistä vaikutus on suoraan 2 500 henkilötyövuotta. Puuta se käyttää 6,5 miljoonaa kuutiometriä ja tuo vientituloja 500 miljoonaa euroa.

Tällaiset investoinnit ovat seudullemme tuiki tärkeitä ja luovat uskoa tulevaisuuteen.

Investointi osoittaa myös sen, että teknologinen kehitys on meille suuri mahdollisuus. Ilman sitä ihminen tuskin tulee selviytymään tulevaisuuden haasteista. Sitä vastoin yhteiskunnan downshiftaus ja ”valojen sammuttaminen” koko maailman pelastamisen toivossa on ideologista haihattelua, joka lopulta tuskin johtaa parhaimpaan lopputulokseen. Talouskasvun ja siten taloudellisten resurssien vähentyessä nimittäin myös panostukset tieteeseen ja juuri niihin uusiin teknologioihin tulisivat väistämättä vähenemään. Onko meillä siihen varaa?

Vielä ei teknologia ole niin pitkällä, että olisi kehitetty suuressa mittakaavassa keinolihaa, joten toivon mukaan mahdollisimman monella lihansyöjällä on joulupöydässä turvallinen kotimainen kinkku.

Näiden ajatusten siivittäminä hyvää joulunodotusta kaikille!

Paavo Sävilammi

MMM, agronomi

MTK Kangasniemi varapuheenjohtaja