Kunta ei lunasta Myrskytalon osakkeita.

Kangasniemen kunta ei aio lunastaa tarjolla olleita Kiinteistö Oy Myrskytalon osakkeita. Päätöksen tehdessään kunnanhallitus laittoi maanantaina pisteen asiakokonaisuudelle, joka on pyörinyt kunnallisbyrokratian rattaissa jo melkein vuoden päivät.

Viime keväänä toimikautensa päättänyt edellinen kunnanhallitus ehdotti osakkeiden ostoa ratkaisuksi Myrskytalo Oy:n rahoituskysymykseen. Myrskytalo Oy:n rahoitusvaje kiinteistön kuluissa ja lainanhoidossa syntyi kun kunta lopetti v.2014 lopussa 2000 euron vuokratuen maksun. Vuokratukikin oli Myrskylyhty ry:n edustajien mukaan alkujaan kunnan hallinnon idea: vuokratukea tarjottiin toimitilan hankkimiseksi järjestölle.

Edellisen hallituksen ehdottaman ja nykyisen hallituksen tyrmäämän järjestelyn mukaan kunta olisi lunastanut 300 Myrskytalon osaketta 117 000 eurolla. Kunnalla on taloon kohdistuvia intressejä, koska kunta on takaajana Myrskylyhty ry:n kiinteistöön kohdistuvassa lainassa, jota on jäljellä vielä runsaat 390 000 euroa. Nyt hallitus kuitenkin katsoi, että kunnalla ei ole perusteita lähteä osakkeita lunastamaan.

Myrskylyhty ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Warpula on hämillään kunnanhallituksen linjauksesta.

– Aikanaan ehdotus osakekaupasta tuli meille kunnanhallitukselta. Me olemme osaltamme nähneet runsaasti vaivaa järjestelyn eteen tämän vuoden aikana. Olemme tehneet lukuisia selvityksiä tiloista ja taloudesta, maksaneet uuden arvioinnin, olemme käyttäneet lakimiespalveluita kaupan valmisteluun, olemme hankkineet lyhynnysvapaata lainoista, luettelee Warpula.

– Nyt kun lyhennysvapaan tuoma armonaika on loppunut, kunta ilmoittaakin, ettei heidän itsensä alulle panema hanke enää kiinnostakaan. Tässä uudessa tilanteessa meillä ei ole käytettävissä pikaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia, koska olemme luottaneet yhteistyön vastuullisuuteen. Tämän vuoden toimet ovat tähdänneet osasakejärjestelyn toteutumiseen.

Lue lisää Myrskylyhty ry:n tilanteesta paperilehdestä tai näköislehdestä.