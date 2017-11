Rukoustanssia Salmelassa tänään

Jumala on luonut ihmisen ruumiin. Hän on tehnyt meistä liikkuvia ja rytmisiä olentoja. Sydän sykkii ja pienet solut ovat liikkeessä. Jumalan Henkikin liikkuu, liikkui jo aikojen alussa vetten päällä.

Monet Raamatun kehotukset rukoilla sisältävät kehotuksen ruumiin liikkeeseen tai jopa tanssiin, kokonaisvaltaiseen rukoukseen. ”Tulkaa, kumartukaamme maahan, polvistukaamme Herran eteen! Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin! Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden!”

Meissä lienee monia, jotka kaipaamme uskonelämään kehollisuutta ja liikettä. Ruumiin rukousta pääsee herättelemään tänään Salmelan leirikeskuksessa rukoustanssin illassa. Tanssitaitoa ei tarvita ja illan pukukoodi on villasukat, rennot vaatteet ja jumppapatja. Menossa mukana Malisen Sirpa ja Suurosen Tuula.

Rukoustanssin ilta tänään keskiviikkona 22.11. klo 18-19.30 Salmelan leirikeskuksessa.