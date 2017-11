Jyväs-Hanurit ja Ailamari Vehviläinen konsertoivat tänään

Jyväskylän harmonikkaorkesteri Jyväs-Hanurit konsertoi tänään Kangasniemellä uudella ohjelmistollaan Mustasukkaisuutta – viihdemusiikin helmiä.

Konsertissa kuullaan tangoja, kuten Mustasukkaisuutta, Kun ilta ehtii ja Kotkan ruusu. Virtuoosikappaleet Tico tico no fuba, Brysselin pitsiä ja Flick-Flack on totuttu kuulemaan soolonumeroina, mutta nyt näihin teoksiin on tartuttu koko orkesterin voimin. Jyväskylän Harmonikkaorkesteri on kapellimestarinsa Matti Ekmanin johdolla ottanut haltuun myös lattarirytmit, joista konsertissa kuullaan mm. bossa novaa, cha chata, choroa ja sambaa.

Orkesterissa soittaa 17 harmonikansoiton harrastajaa ja ammattilaista. Normaalien harmonikkojen lisäksi orkesterissa soi harvinainen bassoharmonikka. Jyväskylän Harmonikkaorkesterille onkin muodostunut oma tunnistettava sointi.

Mustasukkaisuutta, viihdemusiikin helmiä –konsertin solisteina ovat vuoden 2016 tangokuningatarfinalisti, jyväskyläläinen Ailamari Vehviläinen ja orkesterin omista riveistä Raimo Kokkinen.

Mustasukkaisuutta viihdemusiikin helmiä –konsertti Jyväs-Hanurit & tangokuningatarfinalisti Ailamari Vehviläinen su 19.11. klo 15 Kangasniemi-salissa.