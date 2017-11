Sukupolvien ketju

Kirjoittelen tätä tekstiä isänpäivänä ja juuri palattuani Tuntemattoman Sotilaan näytöksestä. Ompahan mahtava teos. Tunteet on vieläkin pinnassa. Silmät kastui monta kertaa. Suosittelen katsomaan, vaikka historian tapahtumat ei jostain syystä muuten kiinnostaisikaan.

Silloin pari vuotta sitten puhetta Smolnassa pitäessäni kerroin, että sain kipinän tähän nykyiseen ammattiini aikanaan sediltäni Martilta ja Pentiltä, sekä Nimismiespiirin miehiltä. Koska minulla ei ole omia lapsia, perinne jatkuu, jos joku on saanut innostuksensa esimerkiksi olemalla oppitunnillani.

Kuluneen viikon tiistaina se sitten tapahtui. Poliisiammattikorkeakoulun ruokalassa vastaan tuli nuori kokelasmies, joka kysyi, olenko SE Reinikainen. Hetken säikähdyksen jälkeen hän kertoi olleensa noin viisi vuotta sitten vieraana riparileirin mukana tutustumassa Mikkelin poliisiasemaan. Minulla on aina näissä mukana sellainen rekrytointiaspekti. Hän oli saanut sen kipinän ja oli aloittanut opinnot viime tammikuussa. Arvatkaa kuljinko koulun käytävillä rinta kaarella ja jalat pikkuisen ilmassa. Näitä tapauksia saattaa tulla vastaan vuosien myötä lisää, mutta eka kerta tuntuu yleensä aina kivoimmalta.

Sopivasti kun asian kääntää isänpäivään, voidaan todeta, että kotoa edellisiltä sukupolvilta saadulla esikuvalla on iso merkitys, millainen yhteiskunnan jäsen lapsesta kasvaa. Jos iskä pitää lippalakkia päässä huoltoasemalla syödessä tai haukkuu vastapuolen pelaajia kiekkokatsomossa, on vaikea kuvitella, että sellaisesta kasvualustasta kasvaa yhteiskuntakelpoisen kohteliaita ihmisiä.

Tai jos turvavyö jää kotiautossa kiinnittämättä ja lain mukaan suurin sallittu nopeus on isän mielestä pienin sovelias käytettävä, voi lain kunnioituksen kanssa olla niin ja näin. Siis juniorilla. Valitettavasti sen huomaa poliisintyössä.

Minä voin rehellisesti kehua, että minua on ainakin yritetty kasvattaa kohteliaaksi ja lainkuuliaiseksi. Se ei maksa mitään, jos avaa oven, antaa toisen mennä tien yli tai muuta pientä kivaa kohteliasta. Se ei ole mistään pois, jos hymyilee. Tai tervehtii ihmistä, jos sellaiseen on järkevä tilaisuus. Se saattaa kantaa elämässä pitkälle.

Ja jos on kohtelias ja huomaavainen, saattaa lain kunnioitus tulla ihan siinä sivussa. Ja luultavasti vastakkainen sukupuolikin huomaa paremmin.

Konstaapeli Reinikainen

ps. Sankarivainajien seppeleet alkaa olla valmiina. Talkooinnostus on ollut hienoa. Vielä kun järjestellään itsenäisyyspäivänä tyylikäs tilaisuus, niin voimme olla kiitollisia menneille sukupolville.