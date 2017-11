Laura Liikasen taidenäyttely on esillä kunnantalon aulassa

Kunnantalon aulassa on avautunut Laura Liikasen taidenäyttely. Laura Liikanen on 78-vuotias kangasniemeläinen maatalon emäntä. Hän on sairastanut Parkinsonin tautia 44 vuotta vuodesta 1973 lähtien.

Liikanen on aina ollut tekevä ihminen. Ahkeruutta ja luovuutta on riittänyt monelle saralle. Sairaudesta huolimatta hän on kirjoittanut runoja, soittanut sähköurkuja, tehnyt erilaisia käsitöitä, mm. ommellut, neulonut, virkannut, kutonut kangaspuilla mattoja ja poppanoita ja nuorena myös kankaita. Sairauden edettyä hän on solminut useita erikokoisia ryijyjä värikkäistä villalangoista.

Taideharrastuksen hän aloitti noin 50-vuotiaana päästyään sairaseläkkeelle. Aluksi hän käytti vesivärejä ja vahaliituja, mutta kokeili myös öljyvärejä. Siveltimen lisäksi hänen täytyi joskus turvautua pelkkään sormitekniikkaan. Aiheet töihin löytyvät usein luonnosta, kasveista, eläimistä ja kukkasista. Pääosa näyttelyssä esillä olevista töistä on syntynyt 1990-luvulla.

Laura Liikasen töitä on ollut aiemmin esillä Suomen Parkinson-liiton taidenäyttelyissä Kutemajärven Koulurannassa, Oulussa, Tampereella, Helsingissä ja Turussa.

Laura Liikasen taidenäyttely on avoinna 24.11. asti Kunnantalon aulassa.