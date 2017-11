Pohjois-Puulalle suunnitellaan suurta osakaskuntaa

Puulan alueen osakaskuntien eli kalastuskuntien yhdistymiset ovat näillä näkymin saamassa jatkoa, kun Pohjoisen-Puulan alueen osakaskunnat pohtivat yhdistymistä.

Ensimmäinen kokous asiasta pidettiin lokakuussa.

– Anti oli hyvä, paikalla olleista osakaskunnista kaikki suhtautuivat myönteisesti osakaskuntien yhdistämiseen. Näyttäisi hyvinkin siltä, että aikoinaan esitetty viiden osakaskunnan Puula voisi toteutua ainakin siten, että joka osa-alueelle voitaisiin saada isot osakaskunnat muodostettua, kertoo Jouni Kivinen osakaskuntien yhdistymisissä työrukkasena toimivasta Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla 2017-2020 -hankkeesta.

Osakaskuntien yhdistymiset alkoivat Puulalla vuonna 2013. Itä-Puulan 30 osakaskunnasta ja Länsi-Puulan 31 osakaskunnasta tuli kaksi osakaskuntaa, Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunta ja Länsi-Puulan osakaskunta. Itä-Puulan-Korpijärven osakaskunnan kooksi tuli noin 6 000 ja Länsi-Puulan osakaskunnan 2 300 hehtaaria. Syntymässä on myös Keski-Puulan osakaskunta, joka on noin 19 000 hehtaarin laajuinen ja Suomen suurin. Puulan kalastusalueen tavoitteena on viiden osakaskunnan muodostaminen Puulalle.

Osakaskuntien muodostamisesta päättävät vesialueiden omistajat eli osakaskuntien osakkaat.

Lue lisää 9.11. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.