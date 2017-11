Urheilukentän remontti on käynnissä

Pitkään odotettu urheilukentän remontti on nyt käynnissä. Remontissa laitetaan uusiksi juoksuradat ja kenttälajien suorituspaikat.

Tänä syksynä kentällä tehdään pintojen kuoriminen, moukarinheittopaikan perusten valaminen, pituushyppypaikan kunnostus, sekä kuulantyöntöpaikan perustusten teko. Ensi keväänä urheilukenttä saa uuden pinnoitteen.

Remontin valmistuminen riippuu talven ja kevään säistä eli pakkasista, roudan määrästä ja sulamisaikatauluista.

– Mahdollisesti toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa kenttä on käyttökunnossa, kertoo kunnan liikunnanohjaaja Markus Laitinen.

Urheilukentän kalusteet eli muun muassa korkeus- ja seiväshyppypaikan patjat ja uusi sähköinen ajanottojärjestelmä on luvattu toimittaa kunnalle joulukuussa tänä vuonna.

– Uusi ajanottojärjestelmä on sähköinen ja langaton eli se on helposti siirreltävissä. Sitä voi käyttää myös juoksusuoralla, jossa sillä voi ottaa tilastokelpoisia aikoja, Laitinen kertoo.

Uusi sähköinen ajanottojärjestelmä mahdollistaa myös kaikkien kisojen järjestämisen tulevaisuudessa urheilukentällä.

Urakoitsijana urheilukentän remontissa toimii Jäämestarit Oy. Remontin kustannusarvio on noin 320 00 euroa, johon kunta saa Aluehallintoviraston myöntämää liikuntapaikkojen avustusrahoitusta 90 000 euroa.

Huonoon kuntoon päässyt kenttä olisi joutunut käyttökieltoon ilman remonttia.