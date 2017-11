Pyyntiluvista yli puolet on käytetty

Hirvenmetsästys etenee hyvää vauhtia Kangasniemen yhteislupa-alueen riistamailla.

Kun takana on neljä jahtiviikonloppua, on jaetusta 241,5 pyyntiluvasta käytetty 177. Kaatoprosentti eli lupien käyttöaste on tällä hetkellä 68,1 prosenttia.

Hirviä on kaadettu 240, joista 200 kaadettiin kolmen ensimmäisen viikonlopun aikana.

– Hirvenmetsästys on mennyt suunnitelmien mukaan. Nyt on kahden prosentin tarkkuudella naarasvoittoinen hirvikannan verotus, joka oli suunnitelmassa, kertoo Kangasniemen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Seppo Laitinen.

Aikuisia naaraita on kaadettu 67 ja uroksia 47. Urosvasoja on kaadettu 66 ja naarasvasoja 60.

Yhteisluvassa on mukana 21 metsästysseuran hirviseuruetta. Osa seuroista on jo käyttänyt kaikki perusluvat. Nyt on alettu jakamaan niin sanottuja pankkilupia, joita on jaettu 13,5. Pankkilupia on kaikkiaan 32.

Käyttämättä vielä olevilla perus- ja pankkiluvilla voi kaataa 80 hirveä. Seppo Laitinen arvioi, että jos lupien mukainen hirvimäärä metsästetään ja lukuun lasketaan vielä kolareissa kuolevat hirvet, hirvikanta pienenee, joka on ollut yhteislupa-alueella tavoitteena.

– Ei vasatuotto voi olla niin suuri, etteikö kanta pienenisi, Laitinen sanoo.

