Martti Lutherin syntymäpäiviä vietetään tänään seurakuntakeskuksessa

Kuluvana vuonna Kangasniemen ev.lut. seurakunnassa on ollut useita Reformaation 500-vuotismerkkivuoden tilaisuuksia. Viimeisin mutta ei vähäisin on vielä jäljellä: Martti Lutherin syntymäpäiväjuhla. Hänen syntymästään tulee tänään 10.11.2017 kuluneeksi 534 vuotta. Seurakuntakeskuksessa tänään vietettävillä syntymäpäiväjuhlilla on itse juhlakalu on mukana, vaimonsa Katariinan ja muiden aikalaistensa kanssa. Lutherin syntymäpäivillä syödään, juodaan ja lauletaan, unohtamatta tietenkään Lutherin jumaluusopillisten oivallusten kuuntelemista.

Ruoka- ja muu tarjoilu on maksuton. Ruoasta voi antaa halutessaanvapaaehtoisen ruokarahan.

Martti Lutherin syntymäpäivät pe 10.11. klo 18 seurakuntakeskuksessa.