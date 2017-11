Vastakkainasettelu ei hyödytä ketään

Turhaa, täysin turhaa. Näin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ajattelee viime kuukausien mediakeskustelusta, jossa on pyritty asettamaan vastakkain kaupunkeja ja maaseutua.

– En lainkaan ymmärrä, miksi haluamme Suomessa ylläpitää tällaista vastakkainasettelua. Se ei ole ollenkaan järkevää. Meidän kaikkien tulisi olla samalla puolella, koska kilpailu tulee maanrajojen ulkopuolelta, eikä sen sisäpuolelta, Leppä painottaa.

Pertunmaalaisministerin mielestä yhtenäisyydelle olisi nyt tarvetta, sillä tulevaisuuden talouskasvu löytyy Suomen eri osista. Juuri nyt metsäteollisuus on hyvässä iskussa, ruokavienti vetää ja matkailupuolella Järvi-Suomi herättää yhä suurempaa kiinnostusta ulkomailla.

– Yhtenäisyyden säilyttäminen on meille erittäin tärkeä asia. Tarvitsemme vahvaa pääkaupunkiseutua ja elinvoimaista maaseutua. Se hyödyttää kaikkia suomalaisia, ministeri perustelee.

Tänä syksynä ihmisten huulilla ovat olleet suomalaisten viljatilojen heikot sadot. Kosteus ja viileä sää veivät lukuisilta tiloilta mennessään suuren osan sadosta. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK on vaatinut hallitukselta tukitoimia satovahinkojen takia.

Leppä lupaa, että tukea myös tulee. Hallitus myönsi lisätalousarviossa viljelijöille 15 miljoonaa euroa uutta rahaa energiaveronpalautuksiin. Leppä kertoo käyvänsä satovahinkoasiaa läpi vielä joulukuussa myös EU-ministerineuvostossa.

– Viljelijöiden tukalan tilanteen helpottamiseksi selvitetään myös vakuutusveromaksun poistoa satovahinkovakuutuksilta ja valtion takausten laajempaa käyttöä, Leppä luettelee.

Alkutuotannon kannattavuusongelman ratkaisu on ministerin mielestä äärimmäisen tärkeää, sillä ala työllistää suuren joukon suomalaisia. Elintarvikeketjun eri osista tienestinsä saa tällä hetkellä jopa 340 000 suomalaista.

