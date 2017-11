Osaajia yrityksiin haetaan verkossa toteutettavassa rekrytointitapahtumassa

Mikkelin seudun ensimmäinen verkossa tapahtuva rekrytointitapahtuma RekryONLINE pyrkii lisäämään seudun näkyvyyttä valtakunnallisesti ja saamaan alueelle uusia osaajia. Pop up -tapahtuma järjestetään torstaina 16.11.2017 klo 9.00 alkaen.

Tapahtuma sopii kaikille Mikkelin seudun yrityksille, joilla on työpaikkoja avoinna tai pian avautumassa. Erityisesti ne alat ja yritykset, joilla on haastetta löytää sopivia tai avaintekijöitä alueeltamme, hyötyvät tapahtumasta. Osallistuminen on helppoa – ja maksutonta. Yritys päättää itse, millä aikavälillä on tavoitettavissa, eikä yrityksen edustajan tarvitse siirtyä fyysisesti minnekään.

Tapahtuman järjestää Solmu-projekti. Solmu on seudullinen hanke, joka palvelee Mikkelin seudulle muuttavia. Mikkelin kaupungin lisäksi Solmu -projektissa on mukana viisi kuntaa; Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala. Tapahtuman markkinointia Etelä-Suomeen tehdään yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa.

Idean takana on Mikkelin seudun RekryONLINE – tapahtuman järjestelyistä vastaava projektiasiantuntija Mira Myyryläinen Solmu-projektista. Myyryläinen toteaa, että tapahtumalla kartoitetaan kiinnostusta vastaavaan toimintaan jatkossa.

– Asuntomessut toi hyvää näkyvyyttä seudulle ja tämäntyyppisillä tapahtumilla sitä voidaan jatkaa. Tapahtuma palvelee seudun yrityksiä ja hakijoita, mutta erityisesti seudullinen RekryONLINE palvelee ulkopaikkakuntalaisia, jotka ovat kiinnostuneita muuttamaan alueelle. Lisäksi tapahtuma toimii hyvänä lisänä ja täydennyksenä helmikuussa järjestettävälle paikalliselle RekryON – tapahtumalle, joka on tärkeä työnhakijoiden ja työnantajien kohtauspaikka.

– Yrityskentällä vastaanotto uudelle tapahtumalle on ollut mahtava, itsekin olen liekeissä. Tapahtuman idea on koettu tarpeelliseksi. Myös yhteistyö muiden työllisyystahojen kanssa on ollut loistavaa.

RekryONLINE tarjoileekin puhetta työstä, työllistymisestä ja työllisyydestä live-lähetyksessä tapahtumapäivän aamuna kello 9.00. Mukana livessä ovat mm. yrittäjäjärjestö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, TE-palvelut, seudun kuntia sekä koulutusta kertomassa seudun mahdollisuuksista.

– Tämä on erinomainen tilaisuus myös työnantajille tulla kertomaan avoimista työpaikoistaan livenä, jatkaa Myyryläinen.

Mikkelin seudun RekryONLINE – tapahtuma avautui eroakiireesta.fi/rekryonline – sivulle tänään torstaina 9.11. klo 10.00, jolloin osallistuvat yritykset pääsevät tekemään ilmoittautumisen. Ilmoittautua voi aina 15.11.2017 saakka. Mukana olevat työnantajat näkyvät sivuilla sitä mukaa, kuin ilmoittautumisia tulee. Live-lähetystä voi seurata torstaina 16.11. klo 9.00 alkaen ja työpaikat avautuvat haettaviksi liven jälkeen klo 10.00 samaisella sivulla.

Mikkelin seudun RekryONLINE torstaina 16.11.2017 klo 9.00 alkaen.

Lisätietoja ja työnantajien ilmoittautuminen: mira.myyrylainen(at)mikkeli.fi / 040 129 4906, lisäksi 9.11. klo 10.00 alkaen eroakiireesta.fi/rekryonline.