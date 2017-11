Erityislasten vanhemmille on tarjolla tukea vertaistukiryhmästä

Viime huhtikuusta lähtien Kangasniemellä on kokoontunut kerran kuussa vertaisryhmä erityislasten vanhemmille. Vertaisryhmä on toteutettu yhteistyössä Essoten kehitysvammapalveluiden ja perhetyön kanssa. Ryhmän vetäjinä toimivat avopalveluohjaaja Eeva Tanttu ja perhetyöntekijä Hanna Korja.

Ryhmään osallistuminen ei vaadi lapsen diagnoosia. Ryhmä kokoontuu pääasiassa kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17-19 toimintakeskus Kedossa. Ryhmässä vanhemmat saavat mahdollisuuden jakaa vanhemmuuden iloja ja haasteita sekä tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa.

Ryhmässä on käynyt vierailijoina esimerkiksi Mikkelin seudun omaishoitajat ry:stä sekä erityisopettaja ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä. Erityislasten perheiden lapset ovat tervetulleita mukaan vertaisryhmään, lapsille tarjolla valvottua ja ohjattua toimintaa.

Kangasniemellä tämän vuoden seuraavat tapaamiset ovat tänään tiistaina 7.11. ja 12.12.

Tänään tiistaina 7.11. vertaisryhmä kokoontuu poikkeuksellisesti Kansis-keskuksen ruokalassa (Kankaistentie 5) klo 17-19. Tällöin on tarjolla kaikille kuntalaisille avoin luento aiheesta ”Erityinen sisaruus”. Luennoitsijana toimii Milla Bergman Erityinen sisaruus-projektista.