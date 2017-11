Pietarilaismuusikot konsertoivat tänään kirkossa

Tänään sunnuntaina kuullaan kirkossa Pietarin valtiollisen filharmonian kuorolaisia sopraano Svetlana Musinaa ja pianisti Anna Kovalovaa. Konsertin ohjelmassa on hengellistä musiikkia sekä läntisestä Euroopasta että Venäjältä, ja myös lauluja Inkerin kirkon nuorten laulukirjasta, josta on tullut niin suosittu, että sitä käytetään myös jumalanpalvelusten laulukirjana.

Konsertissa Inkerin kirkon pappi Pasi Hujanen tuo terveisiä Inkerin kirkosta ja kertoo, millaista on elämä tämän päivän Inkerissä. Konsertissa kerätään myös kolehti Inkerin kirkon diakoniatyöhön.

Pietarilaismuusikoiden konsertin tarkoituksena on paitsi tarjota korkeatasoista musiikkia, myös tukea Inkerin ja Suomen kirkon seurakuntien välistä yhteyttä. Muusikot ovatkin mukana myös konsertin jälkeen seurakuntasalissa pidettävässä Harlu-illassa.

Sopraano Svetlana Musinan ja pianisti Anna Kovalovan konsertti su 5.11. klo 16 kirkossa. Harlu-ilta klo 18 srk-salissa.