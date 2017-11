Uusi kotikunta tutuksi

Kangasniemi on Etelä-Savon pienten kuntien joukossa harvinaisuus. Kunta keikkuu jatkuvasti maakunnan muuttovoittotilastojen kärjessä. Syyskuun lukemat kertovat, että muuttoliikkeessä Kangasniemi on tänäkin vuonna 25 henkeä plussalla. Vuosittain Kangasniemi saa parisensataa uutta asukasta.

Tänä vuonna muuttaneista uusista kuntalaisista kolmisenkymmentä osallistui perinteiseen uusien kuntalaisten tutustumistilaisuudessa.

Eila Lampi ja Arto Koskinen muuttivat Kangasniemelle Jyväskylästä. Arto käy töissä Jyväskylässä ja Eilan työmatkat suuntautuvat Jyväskylään tai Tampereelle, missä on varsinainen virkapaikka.

– Jyväskylässä kyllästyimme kerrostaloasumiseen ja jatkuviin ruuhkiin. Täällä Kangasniemellä on tilaa hengittää, sanoi pariskunta.

– Minä olen varsinaisesti paluumuuttaja. Olen täältä Kangasniemeltä kotoisin ja meillä oli täällä omakotitalo, joka aiemmin toimi vapaa-ajanasuntona, kommentoi Eila Lampi.

Lue lisää kuntalaisten tutustumistilaisuudesta ja uusista kuntalaisista 2.11. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.