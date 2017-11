Poliisi tiedottaa: Pyöräilijä! Älä ole hirvenä liikenteessä – Hirviätkö lähteä ilman valoja ja heijastimia pimeään?

Poliisi valvoo lähiviikkojen aikana Itä-Suomessa polkupyöräilijöitä ja valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota polkupyörien kuntoon ja näkyvyyteen. Lisäksi valvonnassa puututaan niihin pyöräilijöihin, jotka eivät tiedä missä polkupyörällä ei saa ajaa. Perinteisesti tietämättömyyttä on esiintynyt siinä, että yli 12 -vuotiaat eivät saa ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä.

Syksyllä ja talvella näkyvyys liikenteessä voi olla heikkoa monestakin syystä. Näihin vuodenaikoihin liittyy hämärä, pimeys, vesi-, räntä- ja lumisade tai jopa lumipyry. Lisäksi auratut lumivallit tai lumikasat voivat olla näkemäesteenä ja lisäävät riskiä joutua yhteentörmäykseen autojen kanssa.

Näinä aikoina onnettomuusriskit lisääntyvät, koska myös autoilijoita koskevat samat keliolosuhteet ja niiden tuomat haasteet liikenteessä.

Suomessa liikenteessä kuolee vuosittain keskimäärin 27 polkupyöräilijää ja lähes 800 pyöräilijää loukkaantuu erilaisissa onnettomuuksissa. Henkilövahingoista valtaosa tapahtuu risteyksissä, erityisesti kärkikolmiollisissa risteyksissä. Näkemäesteet lisäävät huomattavasti onnettomuusriskiä pyöräteiden ja ajoradan risteyksissä.

Autoilija on velvollinen väistämään pyöräilijää, kun hänellä on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus tai, kun autoilija on kääntymässä pyörätien jatkeen yli. Muissa tapauksissa polkupyöräilijä on aina väistämisvelvollinen.

Poliisi muistuttaa, että vuoden pimeimpinä aikoina on ensiarvoisen tärkeää, että pyöräilijä varmistaa oman näkyvyytensä liikenteessä. Pyöräilijä voi parantaa näkyvyyttään pyörän valojen ja heijastimien lisäksi pukeutumalla värikkääseen ajoasuun, kiinnittämällä asuun heijastimia tai pukeutumalla huomioliiviin.

Lain mukaan polkupyörässä on oltava valkoinen tai vaalean keltainen etuvalo hämärässä tai pimeällä ajettaessa sekä etu-, taka- ja sivuheijastimet. Kiinteän etuvalon sijasta voi käyttää myös ominaisuuksiltaan vastaavaa pyöräilijään kiinnitettyä valaisinta, kuten otsalamppua. Punaista valoa saa käyttää ainoastaan takavalaisimena, vilkkuvat valot eivät ole hyväksyttyjä.

Hirvi ei käytä valoja tai heijastinta – Älä ole hirvenä liikenteessä!