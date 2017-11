Muuttovoitto luo uskoa tulevaisuuteen

Viime viikon lauantaina joukko Kangasniemelle muuttaneita uusia asukkaita kokoontui tutustumaan kunnan ja seurakunnan palveluihin. Samalla joukko tutustui myös toisiinsa. Kunnanjohtaja Risto Nylund korosti puheenvuorossaan yhteisöllisyyttä. Viimeistään bussikierroksen aikana tuo yhteisöllisyyden viesti korostui: liikkeellä oli uusien kuntalaisten yhteisö, joka on hyvää vauhtia integroitumassa osaksi aktiivista kangasniemeläistä arkea.

Uusien kuntalaisten tutustumispäivä on oivallinen idea, joka takaa löytyy Urpo Malinen ja paikallinen aktiivinen leijonaklubi. Nytkin Malisen lisäksi uusien kuntalaisten mukana kiersivät päivän ajan aina touhukkaat ja positiiviset leijonaveljet Jouko Häkkinen ja Veikko Laitinen.

On tärkeää, että uusille kuntalaisille kerrotaan paikallisista palveluista ja tapahtumista. Mutta yhtä tärkeää on sekin, että uudet muuttajat saavat kasvot. Oli hyvä huomata kuinka laaja kirjo erilaisia ihmisiä on Kangasniemelle päätynyt: On lapsiperheitä, nuoria pariskuntia, aktiivisessa työelämässä olevia ja eläkeikään ehtineitä. On paluumuuttajia, mutta on myös niitä, joille Kangasniemi ei entuudestaan ole ollut kovinkaan tuttu.

Kangasniemi on Etelä-Savon pienten kuntien joukossa harvinaisuus. Kunta on jatkuvasti alueellisten muuttovoittotilastojen kärjessä. Vuosittain Kangasniemelle muuttaa parisensataa uutta asukasta. Syyskuun lukemat kertovat, että muuttoliike on 25 henkeä plussalla.

Positiivinen muuttoliike ei kuitenkaan – ainakaan vielä – ole riittänyt kääntämään Kangasniemen asukaslukua kasvuun. Meillä kuolleisuus on selvästi syntyvyyttä suurempi. Viime vuonna uusia kuntalaisia syntyi alle 30. Samalla tasolla näyttävät olevan tämänvuotisetkin lukemat.

Muuttovoitto on kuitenkin tärkeä tekijä, joka luo uskoa tulevaisuuteen. Uudet asukkaat kertovat vahvaa kieltä Kangasniemen vetovoimasta. Onkin tärkeää, että kunnassa kuunnellaan uusia tulijoita ja selvitetään heidän vaikuttimiaan. Tuon selvitystyön tuloksena voi löytyä niitä työkaluja, joiden varassa myös syntyvyys voidaan saada kasvuun.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemen-kunnallislehti.fi