Kunnanhallitus käsittelee maanantaina Mäntykankaan myyntiä ja uuden senioripalvelutalon rakentamista Kangasniemelle

Maanantaina kokoontuva kunnanhallitus käsittelee kunnan omistaman vanhusten asumispalveluyksikön Mäntykankaan eli entisen vanhainkodin myyntiä Attendolle. Pitkään valmistelussa olleeseen hankkeeseen liittyy ehto, että Mäntykankaan ostava yksityinen palveluyritys sitoutuu rakentamaan nykyisen rakennuksen tilalle uuden senioripalvelutalon.

Kunta on suunnitellut uuden senioripalvelutalon rakentamista Kangasniemelle Attendo Oy:n ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Essoten kanssa.

Neuvottelujen tuloksena on suunniteltu, että Mäntykankaan alueesta muodostetaan hoivakampus, joka tarjoaisi tehostettua palveluasumista ja tavallista palveluasumista sekä kotihoitoa vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaille.

Hankkeen taustalla ovat muun muassa Mäntykankaan kiinteistön pitkään jatkuneet sisäilmaongelmat sekä tilojen toimimattomuus vanhustenhoidossa, sillä kaikki huoneet eivät sovellu tehostettuun palveluasumiseen. Kunta on myös joutunut poistamaan käytöstä joitakin rakennuksen tiloja.

Taustalla ovat myös valmisteilla olevan sote-uudistuksen ehdot ja sen tuomat riskit. Väliaikaislainsäädäntö rajoittaa kuntien sote-investointeja. Kunnan omana investointina uuden palvelutalon rakentaminen olisi kunnan taloudelle riskialtis, koska nykytiedon mukaan jatkossa sote-palveluita tuottavalla maakunnalla ei ole velvollisuutta vuokrata sote-kiinteistöjä kunnilta kolmea vuotta pidemmäksi ajaksi.

Esitystä perustellaan siten, että Kangasniemen kuntaan saataisiin tällä tavoin asumispalvelujen järjestämisen ratkaisu, joka on jokaisen osallistujatahon intressien mukainen: ”Kangasniemen vanhustentalosäätiölle on tärkeää turvata Ryhmäkoti Kuuselan tulevaisuus sen nykyisessä käytössä. Kangasniemen kunta haluaa minimoida kunnan epäkuranttiin hoivakiinteistökantaan kohdistuvan taloudellisen riskin. Essoten intressinä on jatkaa palveluntuotantoa Kangasniemellä ja hillitä tehostetun palveluasumisen tarpeen kasvua. Attendo haluaa rakentaa Kangasniemelle modernin senioripalvelutalon ja ryhtyä tuottamaan hoivapalveluita alueella.”

Esitystä perustellaan myös sillä, että hyvän palvelutuotannon mahdollistava, nykystandardit täyttävä ja hoivatarpeeseen optimaalisesti vastaava senioripalvelutalo olisi paras ratkaisu Kangasniemen kunnalle ja kangasniemeläisille ikäihmisille.

Kunnanhallitukselle esitetään periaatepäätöksen tekemistä Mäntykankaan myymisestä, sillä ehdolla, että ostaja rakentaa tilalle uuden senioripalvelutalon, sekä asian jatkovalmistelua kaupan, uudisrakentamisen ja toteutuksen ehdoista.