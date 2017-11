Majatalossa ollaan tänään Sanan äärellä

– Usko ei ole taivaallista hihhulointia, vaan se ankkuroituu elämään. Uskonasioissa on tärkeämpää tietää kysymys kuin vastaus, sanoo Majatalo-iltojen isä Pekka Simojoki. Näiden suurten kysymysten äärelle päästään kunnantalolla taas ensi keskiviikkona 1. marraskuuta pidettävässä Sanan Majatalossa.

Kansan Raamattuseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma on luvannut kertoa siitä, kuinka Jumalan Sana on valoa, joka ei sammu, ja johon mikään myrsky ei tehoa.

Majatalon bändin soittolistalla on tuttuja yhteislauluja ja jokunen uudempikin kappale. Viime kerralla ihastuttanut ”Askeleet” tullaan jälleen kuulemaan.

Seurakunnan järjestämän Majatalo-illan juontajina toimivat totuttuun tapaan Pirkka Sieviläinen ja Päivi Kettunen. Majatalon kodikkaaseen ja lämpimään ilmapiiriin ovat kaikki tervetulleita riippumatta omasta elämäntilanteesta tai uskon määrästä.

Sanan Majatalo keskiviikkona 1.11. klo 18 alkaen Kangasniemi-salissa. Perheen pienimmille on samaan aikaan oma Lasten Majatalo.