Muusikkopariskunta esittäytyy kahvikonsertissa

Ruokomäen kylätalolla kuullaan tänään sunnuntaina 29.10. klo 13 konsertti, jossa esiintyvät Katariina Poikela, mezzosopraano ja Mikko Ylönen, piano. Kainuulaissyntyinen pariskunta on vastikään muuttanut asumaan Ruokomäen kylälle, ja he esiintyvät eri tilaisuuksissa niin yhdessä kuin omissa kokoonpanoissaan.

Syksyisessä kahvikonsertissa kuullaan mm. tuttuja koululauluja, musikaalisävelmiä ja hengellisiä lauluja.

Konsertin jälkeen kahvipöydässä on tarjolla paikallisten emäntien leivonnaisia, joiden joukossa ovat myös Katariinan tekemät perinteiset karjalanpiirakat.

Tilaisuuden ja kahvitarjoilun järjestävät Ruokomäen kyläseura ry ja Kangasniemen kunta. Vapaa pääsy.